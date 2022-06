Team India warm-up Match: मैच में रोहित शर्मा vs जसप्रीत बुमराह, फैन्स बोले- बहुत कम ऐसा नजारा दिखता है, VIDEO

Team India warm-up Match: भारतीय टीम और इंग्लिश क्लब लिसेस्टरशायर के बीच गुरुवार (23 जून) से चार दिवसीय वॉर्म-अप मैच खेला जा रहा है. इस वॉर्म-अप मैच के बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ उसी के घर में पांच टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच खेलना है. यह टेस्ट मैच एक जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा.

वॉर्म-अप मैच में फैन्स को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जो की बहुत ही कम या कहें कि आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा. दरअसल, मैच में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा अपनी ही टीम इंडिया के खिलाफ खेलते नजर आए.

फैन्स बोले- यह क्रिकेट की चरम स्टेज है

बुमराह जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के सामने बॉलिंग के लिए आए, तो यह नजारा देखकर सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ आ गई. फैन्स ने कहा कि रोहित शर्मा vs जसप्रीत बुमराह, ऐसा नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि यह क्रिकेट की चरम स्टेज है.

बुमराह vs रोहित और गिल, यह देखना ऐतिहासिक

रोहित शर्मा और बुमराह के बीच जो जंग चली, उसके कुछ वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में दिखाया गया कि रोहित ने बुमराह की बॉल पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए बाउंड्री हासिल की. एक यूजर ने कहा- बुमराह vs रोहित और शुभमन गिल, यह देखना ऐतिहासिक है.

This is going to be epic - Jasprit Bumrah bowling to Rohit Sharma and Shubman Gill. pic.twitter.com/HI6065xUyt

प्रसिद्ध ने श्रेयस को अपना शिकार बनाया

दरअसल, सभी भारतीय खिलाड़ियों को वॉर्म-अप मैच में खेलने का मौका मिल सके, इसके लिए 4 भारतीय प्लेयर इंग्लिश क्लब की तरफ से अपनी ही टीम के खिलाफ खेल रहे हैं. यह प्लेयर चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा हैं. पहली पारी में प्रसिद्ध ने अपनी गेंदबाजी की धार दिखाई श्रेयस अय्यर को शिकार भी बनाया है. श्रेयस खाता भी नहीं खोल सके.

Bumrah with a world class over to Rohit Sharma, the fact he mastered that outswinger for Test cricket just makes him so much more lethal. Insane weapon to have alongside that inswinger which is doubly effective with that natural angle.