Most Sixes Record: जोस बटलर ने तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का ये बड़ा रिकॉर्ड, माही की बादशाहत 17 साल से कायम थी

इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज में नीदरलैंड को उसी के घर में क्लीन स्वीप किया है. मेहमान इंग्लिश टीम ने तीन वनडे की सीरीज को 3-0 से जीत लिया. इस सीरीज के हीरो कप्तान और विकेटकीपर बैटर जोस बटलर रहे, जिन्होंने सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

इसी के साथ बटलर ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक 17 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. दरअसल, यह रिकॉर्ड किसी एक वनडे सीरीज में बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का है. बटलर अब धोनी से दो सिक्स आगे निकल गए हैं.

धोनी ने 2005 में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था रिकॉर्ड

दरअसल, बटलर ने नीदरलैंड के खिलाफ तीन वनडे की सीरीज में सबसे ज्यादा 248 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने कुल 19 छक्के लगाए हैं. जबकि 17 साल पहले यानी 2005 में धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में कुल 17 छक्के जमाए थे. इस तरह बटलर ने बतौर विकेटकीपर धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

डिविलियर्स भी नहीं तोड़ पाए थे धोनी का रिकॉर्ड

अब जोस बटलर बतौर विकेटकीपर किसी एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं. इस मामले में धोनी की 17 साल तक बादशाहत रही है. इन दोनों के बाद इस मामले में तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर एबी डिविलियर्स (16) और चौथे नंबर पर जोस बटलर (14) ही काबिज हैं.

किसी एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले विकेटकीपर

19 सिक्स - जोस बटलर 󠁧vs नीदरलैंड, (2022)

17 सिक्स - महेंद्र सिंह धोनी vs श्रीलंका, (2005)

16 सिक्स - एबी डिविलियर्स vs वेस्टइंडीज, (2015)

14 सिक्स - जोस बटलर vs वेस्टइंडीज, (2019)

ओवरऑल लिस्ट में क्रिस गेल टॉप पर काबिज

यदि ओवरऑल खिलाड़ियों की बात करें, तो इस मामले में वेस्टइंडीज के स्टार प्लेयर क्रिस गेल टॉप पर काबिज हैं. यूनिवर्सल बॉस कहे जाने वाले गेल ने एक वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा 39 छक्के जमाए हैं. यह उपलब्धि उन्होंने 2018-19 के दरमियान अपने ही घर में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हासिल की थी.