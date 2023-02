WPL Auction: कश्मीरी क्रिकेटर जासिया ने रचा इतिहास, दिल्ली की टीम ने इतनी कीमत में खरीदा

महिला प्रीमियर लीग (WPL) के पहले सीजन लिए सोमवार (13 फरवरी) को ऑक्शन का आयोजन किया गया. मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होने वाली नीलामी में खिलाड़ियों पर रुपयों पर बरसात हुई. कुल 86 खिलाड़ियों पर सफल बोलियां लगीं, जिसमें 30 विदेशी प्लेयर्स भी थीं. ऑक्शन में जसिया अख्तर ने भी इतिहास रच दिया. जासिया को दिल्ली कैपिटल्स ने 10 लाख रुपये की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया. जासिया अब डब्ल्यूपीएल में भाग लेने वाली पहली कश्मीरी क्रिकेटर होने जा रही हैं.

शोपियां जिले के ब्रारीपोरा गांव से ताल्लुक रखने वाली जासिया पिछले दो साल से राजस्थान की टीम के लिए खेल रही हैं. जासिया को हाल ही में राजस्थान टीम की कप्तान भी चुना गया था. टॉप ऑर्डर की बल्लेबाज पंजाब, ट्रेलब्लेजर और इंडिया रेड्स के लिए भी शिरकत कर चुकी हैं. जासिया को 2017 में भारतीय टीम के नेशनल कैम्प के लिए कॉल आया था, लेकिन वह प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं बना पाई थी.

Jasia jaisi koi nahi 😁



The #CapitalsUniverse is stoked to have you! #WPL #WPLAuction #YehHaiNayiDilli pic.twitter.com/Ow7CIPuTxj