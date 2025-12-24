असली धु'RUN'धर... इधर टीम इंडिया में हुई वापसी और उधर 33 बॉल में जड़ दी सेंचुरी

ईशान किशन की कहानी अब सिर्फ एक कमबैक नहीं रही, यह एक ऐलान बन चुकी है और वह भी ऐसा, जो स्कोरबोर्ड पर नहीं, रिकॉर्ड बुक में दर्ज होता है. विजय हजारे ट्रॉफी में उतरते ही ईशान किशन ने धमाका कर दिया. मजबूत प्रतिद्वंद्वी कर्नाटक के खिलाफ अहमदाबाद में उन्होंने जमकर रन बरसाए.

और पढ़ें

झारखंड की पारी 50 ओवरों में 412 रन तक कैसे पहुंची, इसका जवाब सिर्फ आंकड़ों में नहीं, ईशान किशन की 39 गेंदों में 125 रनों की तूफानी पारी में छुपा है. कप्तान और विकेटकीपर के रूप में नंबर-6 पर उतरकर ईशान ने जो किया, वह लिस्ट-ए क्रिकेट की परिभाषा ही बदल देता है. महज 33 गेंदों में शतक, 7 चौके, 14 छक्के और 320 से ऊपर का स्ट्राइक रेट... यह भारत की दूसरी सबसे तेज लिस्ट-ए सेंचुरी है. उनसे तेज सिर्फ बिहार के सकिबुल गनी रहे, जिन्होंने उनकी पारी से कुछ ही मिनट पहले 32 गेंदों में शतक ठोक दिया था.

... लेकिन ईशान किशन की इस पारी का असली वजन सिर्फ रिकॉर्ड नहीं, संदेश था.

हाशिए से हेडलाइन तक

दिसंबर 2023… निजी कारण, ब्रेक, फिर अचानक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर. कभी टीम इंडिया के ‘फर्स्ट चॉइस’ विकेटकीपर-बल्लेबाज रहे ईशान किशन कुछ ही हफ्तों में सिस्टम के बाहर खड़े नजर आने लगे. वही ईशान, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा था. वही, जिसने ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में भारत की सफेद गेंद की टीम को संभाला था.

Advertisement

क्रिकेट में वापसी आसान नहीं होती- खासतौर पर तब, जब सवाल आपकी काबिलियत पर नहीं, आपकी ‘कमिटमेंट’ पर उठने लगें.

गुस्सा, भूख... और खोल दिया बल्ले का मुंह

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ईशान किशन ने सफाई देने की बजाय स्कोरबोर्ड को बोलने दिया. 197.32 का स्ट्राइक रेट, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा छक्के और झारखंड को पहला खिताब- यह सिर्फ फॉर्म नहीं थी, यह भीतर जमा गुस्से और निराशा का जवाब था. कप्तान के तौर पर उनके फैसले उतने ही आक्रामक थे, जितनी उनकी बल्लेबाजी.

ये भी पढ़ें - वैभव सूर्यवंशी का रांची में धमाका... दुबई से लौटकर बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, कर दी छक्कों की बारिश

विजय हजारे में विस्फोट- किशन इफेक्ट

अब विजय हजारे ट्रॉफी… और पहले ही मैच में ईशान किशन ने बता दिया कि टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में उनकी एंट्री कोई एहसान नहीं, जरूरत है. नंबर-6 पर उतरकर 39 गेंदों में 125 रन ठोकना बताता है कि यह बल्लेबाज सिर्फ ओपनर नहीं, मैच-फिनिशर और गेम-चेंजर भी है. झारखंड का स्कोर 412-9 तक पहुंचना संयोग नहीं, किशन इफेक्ट है. किशन ने अपनी इस रोमांचक पारी के दौरान 50 रन (5 x 4, 4 x 6) सिर्फ 20 गेंदों में पूरे कर लिए थे.

वर्ल्ड कप से पहले साफ संदेश

शनिवार को चुनी गई 15 सदस्यीय टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड में ईशान किशन का नाम अब सिर्फ चयन नहीं, न्याय लगता है. यह कहानी सिखाती है कि क्रिकेट में रास्ते भले बदलें, लेकिन क्लास, भूख और आत्मविश्वास वापस लौटना जानते हैं.

Advertisement

ईशान किशन ने बल्ले से साफ कह दिया है- 'मैं लौटा नहीं हूं, मैं रुका ही नहीं था.'



---- समाप्त ----