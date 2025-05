India Vs Pakistan Conflict: भारत-पाक‍िस्तान के हालात पर आया क्रिकेट ऑस्ट्रेल‍िया का र‍िएक्शन, IPL और PSL पर दिया बड़ा बयान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर नजर रखे हुए है और अपने खिलाड़ियों से लगातार संपर्क में है.बोर्ड ने यह भी बताया कि वह सरकार और क्रिकेट बोर्ड्स से नियमित सलाह ले रहा है.

Travis Head and Pat Cummins during in IPL 2025 (PTI)