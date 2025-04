SRH vs PBKS Highlights, IPL 2025: अभिषेक शर्मा की आंधी में उड़ी पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ा हार का सिलसिला, 245 रन भी पड़े कम

Sunrisers Hyderabad (SRH) vs Punjab Kings (PBKS), IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के मैच नंबर-27 में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का सामना पंजाब किंग्स (PBKS) से हुआ. इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 विकेट से जीत हासिल की. 12 अप्रैल (शनिवार) को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में SRH को जीत के लिए 246 रनों का मिला था, जिसे उसने 9 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. आईपीएल के इतिहास का ये दूसरा सबसे सफल रनचेज रहा.

अभिषेक के सामने फेल हुई पंजाब किंग्स

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा रहे. अभिषेक ने ऐतिहासिक पारी खेलकर पंजाब किंग्स को पस्त कर दिया. पंजाब किंग्स द्वारा बनाए गए 245 रन भी कम पड़े. अभिषेक ने 55 गेंदों पर 141 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 14 चौके शामिल रहे. अभिषेक के आईपीएल करियर का ये पहला शतक रहा. अभिषेक किसी आईपीएल मैच में सबसे बड़ी इनिंग्स खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए. अभिषेक ने केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने आईपीएल 2020 में आरसीबी के खिलाफ 132* रन बनाए थे. मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की छह मैचों में ये दूसरी जीत रही. दूसरी ओर पंजाब किंग्स की पांच मैचों में ये दूसरी हार रही.

आईपीएल में सबसे सफल रनचेज

262- पंजाब किंग्स बनाम केकेआर, कोलकाता, 2024

246- सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स, हैदराबाद, 2025*

224- राजस्थान रॉयल्स बनाम पंजाब किंग्स, शारजाह, 2020

224- राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, कोलकाता, 2024

219- मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली, 2021

आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर

175*- क्रिस गेल (RCB) बनाम PWI, 2013

158*- ब्रैंडन मैक्कुलम (KKR) बनाम RCB, 2008

141- अभिषेक शर्मा (SRH) बनाम PBKS, 2025*

140*- क्विंटन डिकॉक (LSG) बनाम KKR, 2022

133*- एबी डिविलियर्स (RCB) बनाम MI, 2015

टारगेट का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद विस्फोटक रही.अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने पहले ओवर से ही चौके-छक्कों की बारिश शुरू कर दी. अभिषेक को तो किस्मत का भी साथ मिला. पारी के चौथे ओवर में यश ठाकुर की गेंद पर अभिषेक का कैच शशांक सिंह ने लपका था, लेकिन वो गेंद नो-बॉल निकली. अभिषेक तब 28 रनों पर खेल रहे थे. इस जीवनदान का अभिषेक ने फायदा उठाया और 19 गेंदों पर ही फिफ्टी जड़ दी. हेड और अभिषेक की तूफानी बैटिंग का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 ओवरों में ही 143 रन कूट डाले.

पंजाब किंग्स को पहली सफलता 13वें ओवर में मिली, जब ट्रेविस हेड स्पिनर युजवेंद्र चहल की गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल के हाथों लपके गए. हेड ने 9 चौके और तीन छक्के की मदद से 37 गेंदों पर 66 रन बनाए. हेड और अभिषेक शर्मा के बीच 74 गेंदों पर 171 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. हेड के आउट होने के थोड़ी ही देर बाद अभिषेक शर्मा ने 40 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया. अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तक हैदराबाद के कब्जे में मैच आ चुका था. फिर हेनरिक क्लासेन (21*) और ईशान किशन (9*) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया.

आईपीएल की ताजा अंकतालिका

सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोरकार्ड:(247/2, 19.3 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन ट्रेविस हेड कैच मैक्सवेल, बोल्ड युजवेंद्र चहल 66 अभिषेक शर्मा कैच प्रवीण दुबे, बोल्ड अर्शदीप सिंह 141 हेनरिक क्लासेन नाबाद 21* ईशान किशन नाबाद 9*

विकेट पतन: 171-1 (ट्रेविस हेड, 12.2 ओवर), 222-2 (अभिषेक शर्मा, 16.2 ओवर)

IPL में SRH के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी

185- जॉन बेयरस्टो & डेविड वॉर्नर vs RCB, 2019

171- अभिषेक शर्मा & ट्रेविस हेड vs PBKS, 2025

167- अभिषेक शर्मा & ट्रेविस हेड vs LSG, 2024

160- जॉनी बेयरस्टो & डेविड वॉर्नर vs PBKS, 2020

आईपीएल में सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)

30- क्रिस गेल (RCB) vs पुणे वॉरियर्स, बेंगलुरु, 2013

37- यूसुफ पठान (RR) vs MI, मुंबई BS, 2010

38- डेविड मिलर (KXIP) vs RCB, मोहाली, 2013

39- ट्रेविस हेड (SRH) vs RCB, बेंगलुरु, 2024

39- प्रियांश आर्य (PBKS) vs CSK, मुल्लांपुर, 2025

40- अभिषेक शर्मा (SRH) vs PBKS, हैदराबाद, 2025

श्रेयस अय्यर की कप्तानी पारी, हर्षल ने लिए 4 विकेट

पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए छह विकेट पर 245 रन बनाए थे. पंजाब को प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह की ओपनिंग जोड़ी ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई. दोनों ने 4 ओवरों में 66 रनों की पार्टनरशिप की. प्रियांश को हर्षल पटेल ने आउट किया. प्रियांश ने चार छक्के और दो चौके की मदद से 13 गेंदों पर 36 रन बनाए. फिर प्रभसिमरन सिंह को ईशान मलिंगा ने चलता किया. श्रीलंकाई तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा आईपीएल में अपना डेब्यू मुकाबला खेलने उतरे थे. प्रभसिमरन ने 23 गेंदों पर 42 रन बनाए, जिसमें सात चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा.

इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और नेहाल वढेरा के बीच तीसरे विकेट के लिए 73 रनों की पार्टनरशिप हुई. श्रेयस ने इस दौरान 22 गेंदों पर ही फिफ्टी पूर कर ली. यह आईपीएल में उनकी सबसे तेज फिफ्टी रही. श्रेयस-नेहाल की पार्टनरशिप को ईशान मलिंगा ने तोड़ा. मलिंगा ने नेहाल को एलबीडब्ल्यू आउट किया. फिर हर्षल पटेल ने शशांक सिंह को सिर्फ 2 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर दिया. शशांक के आउट होने के समय पंजाब का स्कोर 4 विकेट पर 168 रन था.

फिर हर्षल पटेल ने फिर एक ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल (2) और श्रेयस अय्यर को पवेलियन रवाना कर दिया. श्रेयस ने 6 छक्के और 6 चौके की मदद से 36 गेंदों पर 82 रन बनाए. श्रेयस के आउट होने के बाद मार्कस स्टोइनिस ने पंजाब किंग्स की पारी को फिनिशिंग टच प्रदान किया. स्टोइनिस ने 20वें ओवर में मोहम्मद शमी की आखिरी चार गेंदों पर चार छक्के जड़े. स्टोइनिस ने 11 गेंदों पर 34 रन बनाए. हर्षल पटेल ने हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा चार विकेट झटके.

पंजाब किंग्स का स्कोरकार्ड

बल्लेबाज विकेट रन प्रियांश आर्य कैच नीतीश, बोल्ड हर्षल पटेल 36 प्रभसिमरन सिंह कैच कमिंस, बोल्ड ईशान मलिंगा 42 श्रेयस अय्यर कैच हेड, बोल्ड हर्षल पटेल 82 नेहाल वढेरा LBW ईशान मलिंगा 27 शशांक सिंह LBW हर्षल पटेल 2 ग्लेन मैक्सवेल बोल्ड हर्षल पटेल 3 मार्कस स्टोइनिस नाबाद 34* मार्को जानसेन नाबाद 5*

विकेट पतन: 66-1 (प्रियांश आर्य, 3.6 ओवर), 91-2 (प्रभसिमरन सिंह, 6.5 ओवर), 164-3 (नेहाल वढेरा, 13.3 ओवर), 168-4 (शशांक सिंह, 14.1 ओवर), 205-5 (ग्लेन मैक्सवेल, 17.1 ओवर), 206-6 (श्रेयस अय्यर, 17.3 ओवर)

पंजाब किंग्स की प्लेइंग-11: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वढेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, पैट कमिंस (कप्तान), हर्षल पटेल, जीशान अंसारी, मोहम्मद शमी, ईशान मलिंगा.

इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच अब तक कुल 24 मैच खेले गए हैं, जिसमें से हैदराबाद ने 17 मुकाबले जीते. जबकि पंजाब किंग्स को 7 मैचों में सफलता मिली. पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले हुए थे, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत हासिल की थी.

हैदराबाद vs पंजाब H2H

कुल मैच: 24

हैदराबाद जीता: 17

पंजाब जीता: 7

सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वॉड: पैट कमिंस (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अथर्व तायडे, अभिनव मनोहर, अनिकेत वर्मा, सचिन बेबी, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, हर्षल पटेल, कामिंदु मेंडिस, वियान मुल्डर, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद शमी, राहुल चाहर, एडम जाम्पा, सिमरजीत सिंह, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा.

पंजाब किंग्स का स्क्वॉड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मार्कस स्टोइनिस, नेहाल वढेरा, ग्लेन मैक्सवेल, विजयकुमार वैशाक, यश ठाकुर, हरप्रीत बराड़, विष्णु विनोद, मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश इंगलिस, जेवियर बार्टलेट, कुलदीप सेन, पायला अविनाश, सूर्यांश शेडगे, मुशीर खान, हरनूर पन्नू, एरॉन हार्डी, प्रियांश आर्य, अजमतुल्लाह उमरजई.