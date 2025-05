IPL 2025: RCB की LSG पर एक जीत से कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त, रनचेज में बनाए ये 8 कीर्तिमान... कप्तान जितेश बने हीरो

LSG vs RCB IPL 2025 stats Records: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मंगलवार (28 मई) को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) पर छह विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कर आईपीएल 2025 के क्वालिफायर-1 में अपनी जगह पक्की कर ली.

Advertisement

इस जीत के साथ RCB प्वाइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रही और अब गुरुवार को लीग टॉपर पंजाब किंग्स से भिड़ेगी. खास बात यह है कि RCB ने अब तक अपने सभी 7 बाहर (अवे) के मुकाबले जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है. लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋषभ पंत के नाबाद 118 रन (61 गेंद) और मिचेलल मार्श के तेजतर्रार 67 रन (37 गेंद) की बदौलत 3 विकेट पर 227 रन बनाए. पंत ने महज 54 गेंदों में अपना शतक पूरा किया.

4⃣ fantastic teams

1⃣ road to glory 🏆



Which teams will make the final? ✍👇#TATAIPL | #TheLastMile pic.twitter.com/99dOog7GBu — IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2025

जवाब में RCB ने विस्फोटक शुरुआत की. विराट कोहली ने सिर्फ 30 गेंदों में 54 रन ठोके, जबकि मिड‍िल ऑर्डर में कप्तान जितेश शर्मा (85 रन, 33 गेंद) और मयंक अग्रवाल (41 रन, 23 गेंद) ने पांचवें विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी कर टीम को आठ गेंद शेष रहते ही जीत दिला दी.

Advertisement

अब RCB का सामना क्वालिफायर-1 में पंजाब किंग्स से होगा, जबकि एलिमिनेटर में गुजरात टाइटन्स और मुंबई इंडियंस आमने-सामने होंगी. वैसे इससे पहले भी RCB ने 2009, 2011 और 2016 में फाइनल तक का सफर तय किया था.

They are pumped up & HOW 🥳@RCBTweets enter the 🔝 2️⃣ with momentum led by their charismatic skipper Jitesh Sharma 🔥



Scorecard ▶ https://t.co/h5KnqyuYZE #TATAIPL | #LSGvRCB pic.twitter.com/N0YAz0f95u — IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2025

2016 में तो कप्तान विराट कोहली के ऐतिहासिक फॉर्म ने टीम को फाइनल में पहुंचाया था, लेकिन खिताब हाथ नहीं लगा. तीनों मौकों पर टीम ने खिताब जीतने का सपना अधूरा छोड़ दिया.

The league phase of #TATAIPL 2025 is now complete 🙌 🔢



Where did your favourite team finish? 🤔 pic.twitter.com/nQp6mtkxYo — IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2025

बहरहाल इस एक जीत से RCB की टीम ने टूर्नामेंट में रिकॉर्डों की झड़ी सी लगा दी, आइए उन पर एक नजर डाल लेते हैं ...

1: तीसरी बार टॉप-2 में फिनिश: RCB लीग स्टेज में तीसरी बार टॉप-2 में रही है, इससे पहले 2011 और 2016 में ऐसा हुआ था, तब टीम फाइनल तक पहुंची थी लेकिन खिताब नहीं जीत पाई.

2: विकेटकीपरों का जलवा: इस मैच में दोनों टीमों के विकेटकीपर (ऋषभ पंत और जितेश शर्मा) ने मिलाकर 200 से ज्यादा रन बनाए. आईपीएल में ऐसा केवल दूसरी बार हुआ है, इससे पहले 2021 में केएल राहुल और संजू सैमसन ने ऐसा किया था.

3: नंबर 6 या नीचे से बेस्ट इनिंग्स: जितेश शर्मा ने नंबर 6 पर खेलते हुए 33 गेंदों में नाबाद 85 रन बनाए] ये सफल रनचेज में इस पोजीशन से अब तक की सबसे बड़ी पारी है.

Advertisement

4: RCB की 5वीं विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी: जितेश और मयंक अग्रवाल (107* रन की साझेदारी) ने रनचेज में RCB के लिए 5वें विकेट या उससे नीचे की सबसे बड़ी साझेदारी की. इससे पहले 2016 में AB डिविलियर्स और इकबाल अब्दुल्ला ने 91* रन जोड़े थे.

5: RCB के लिए मिडिल ऑर्डर का सीजन: इस सीजन में RCB के लिए नंबर 5 या उससे नीचे से 5 बार 50+ रन की पारियां आईं] जो टीम के किसी भी सीजन में सबसे ज्यादा हैं. खास बात यह कि ये पांचों पारियां अलग-अलग खिलाड़ियों ने खेलीं.

6: सभी अवे मैच जीते: RCB ने लीग स्टेज में अपने सभी 7 अवे मैच जीत लिए, यह आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है.

7: सबसे बड़ी सफल रनचेज में शामिल: 228 रन का लक्ष्य हासिल कर RCB ने आईपीएल इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी रनचेज पूरी की.

RCB के 200+ रन के सफल चेज

228 vs LSG (2025)

215 vs साउथ ऑस्ट्रेल‍िया (CLT20, 2011)

204 vs पंजाब (2010)

204 vs न्यू साउथ वेल्स (CLT20, 2011)

201 vs गुजरात टाइटन्स (2024)

8: सबसे महंगी गेंदबाजी में शामिल: LSG के गेंदबाज विल ओरार्के ने 4 ओवर में 74 रन दिए, ये किसी रन चेज में अब तक की सबसे महंगी गेंदबाजी रही.

Advertisement

LSG का डिफेंस कमजोर हुआ: 2022-23 में LSG ने जब-जब पहले बल्लेबाजी की, तो 15 में से 12 मैच जीते थे. लेकिन 2024-25 में वो पहले बल्लेबाजी करके सिर्फ 8 मैच ही जीत पाए और 10 में हार मिली.