GT vs RR, IPL 2025 Highlights: गुजरात ने राजस्थान को रौंदा, साई सुदर्शन के बाद प्रसिद्ध-राशिद का जलवा, प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची शुभमन ब्रिगेड

Gujarat Titans (GT) vs Rajasthan Royals (RR) Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 23वां मैच आज यानी 9 अप्रैल को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ. इस मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान को 58 रनों से करारी शिकस्त दी.

मैच में टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन की 82 रनों की पारी के बदौलत 218 रनों का टारगेट राजस्थान के सामने रखा था. इसके जवाब में उतरी राजस्थान 19.2 ओवर में सिर्फ 159 रन ही बना पाई और ऑल आउट हो गई. इस जीत के साथ गुजरात की टीम प्वाइंट्स टेबल में 5 मैचों में 4 जीत और 1 हार के साथ टॉप पर है. वहीं राजस्थान की टीम अब 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ सातवें नंबर पर है.

