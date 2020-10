IPL: रात में पिता के निधन की खबर आई, अगले दिन टीम की ओपनिंग की

आईपीएल 2020 के 43वें मुकाबले में शनिवार को दुबई में किंग्स इलेवन पंजाब के मनदीप सिंह ने भले ही छोटी पारी खेली हो, लेकिन उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है. सुबह उनके पिता की अंतिम विदाई थी और शाम को मनदीप बल्ला लिये अपनी टीम के लिए ओपनिंग करने उतरे. 28 साल के मनदीप के पिता का निधन शुक्रवार की रात हो गया. वह पिता के जाने का गम और टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरे.

टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के चोटिल होने के चलते मनदीप सिंह कप्तान केएल राहुल के साथ टीम के लिए ओपनिंग करने उतरे. मनदीप के पिता हरदेव सिंह का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार की रात निधन हो गया.

Lost his father last night, but Mandy’s out here to open! 🙌



Way to go, Mandy#SaddaPunjab #IPL2020 #KXIP #KXIPvSRH