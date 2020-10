IPL: किंग्स XI पंजाब ने जीता हुआ मैच गंवाया, KKR ने 2 रनों से दी शिकस्त

आईपीएल के 13वें सीजन के 24वें मुकाबले में शनिवार को अबु धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बाजी मारी. उसने किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को रोमांचक मुकाबले में 2 रनों से मात दी. 165 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 162/5 रन ही बना सकी. इस हार से टूर्नामेंट में उसकी उम्मीदों को बड़ा झटका लगा.

इसके साथ ही किंग्स इलेवन पंजाब को लगातार पांचवीं हार का सामना करना पड़ा. 7 मैचों में यह उसकी छठी हार रही. उधर, कोलकाता नाइट राइडर्स की यह चौथी जीत है. कोलकाता का यह छठा मुकाबला था.

What a win this for @KKRiders. They win by 2 runs and register another win in #Dream11IPL #KXIPvKKR pic.twitter.com/hdNC5pHenc — IndianPremierLeague (@IPL) October 10, 2020

पंजाब की सलामी जोड़ी ने बहतरीन शुरुआत दी थी. कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल (39 गेंदों में 56 रन) ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े. जिससे पंजाब के लिए राह आसान हो गई थी, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल (74 रन, 58 गेंदों में) के आउट होते ही पंजाब की उम्मीदें खत्म हो गईं. अंतिम ओवर में जीत के लिए पंजाब की टीम 14 रन नहीं बना पाई. मैच को सुपर ओवर में ले जाने के लिए आखिरी गेंद पर छक्के की दरकार थी, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल चौका लगा पाए.

किंग्स इलेवन पंजाब को जीत के लिए आखिरी तीन ओवरों में 22 रन बनाने थे और उसके नौ विकेट बचे थे, लेकिन सुनील नरेन और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस दौरान पंजाब को सिर्फ 19 रन ही बनाने दिए और दो-दो विकेट भी चटकाए.

पंजाब ने 10 ओवरों में 76 रन बनाए थे

लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब ने पावर प्ले के छह ओवरों में बिना किसी नुकसान के 47, जबकि 10 ओवरों में 76 रन बना लिये थे. राहुल को मैच के दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर रसेल ने कैच टपकाकर जीवनदान भी दिया था. उन्होंने 13वें ओवर में पैट कमिंस की पहली और दूसरी गेंद पर चौका लगा कर सत्र का चौथा अर्धशतक 42 गेंद में पूरा किया. यह उनके आईपीएल करियर का 19वां अर्धशतक है.

इसी ओवर की चौथी गेंद में मयंक ने एक रन चुराकर अर्धशतक पूरा किया. प्रसिद्ध कृष्णा ने 15वें ओवर में शुभमन गिल के हाथों कैच कराकर मयंक की पारी को खत्म किया. उन्होंने 39 गेंद में छह चौके और एक छक्का की मदद से 56 रन बनाए.

बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पूरन बोल्ड

इसके बाद लय में चल रहे निकोलस पूरन बल्लेबाजी के लिए आए. उन्होंने 16वें ओवर में नागरकोटी की आखिरी दो गेंदों पर चौका और फिर छक्का लगाकर गेंद और जरूरी रनों के फासले को कम किया, लेकिन वह 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर नरेन की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बोल्ड हो गए. उन्होंने 10 गेंदों में 16 रन बनाए. नरेन ने इस ओवर में सिर्फ दो रन दिए जिससे पंजाब पर एक बार फिर से दबाव बढ़ गया.

आखिरी ओवर में नरेन ने नहीं दी आजादी

इस दबाव का फायदा कृष्णा ने उठाया और 19वें सिर्फ छह देकर प्रभसिमरन (चार) और राहुल का विकेट चटकाकर मैच को रोमांचक बना दिया. राहुल ने 58 गेंदों में छह चौके की मदद से 74 रन बनाए. आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल (नाबाद 10) की मौजूदगी के बाद भी नरेन ने इस ओवर में सिर्फ 11 रन दिए. केकेआर के लिए नरेन को दो, जबकि कृष्णा को तीन सफलता मिली.

KKR ने 164/6 रनों का स्कोर बनाया था

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 6 विकेट पर 164 रन बनाए. मैन ऑफ द मैच कप्तान दिनेश कार्तिक ने 29 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के की मदद से 58 रन बनाए.

कार्तिक ने सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल (57) के साथ चौथे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी की. वह पारी की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए. गिल 18वें ओवर में रन आउट हुए. शुभमन गिल ने 47 गेंदों में पांच चौके की मदद से 57 रन बनाए.

Captain #KKR brings up a fine half-century off 22 deliveries.



This is his 19th FIFTY in IPL.#Dream11IPL pic.twitter.com/Hf51S7uCnR — IndianPremierLeague (@IPL) October 10, 2020

पावर प्ले के 6 ओवरों में 25/2 रन बन पाए

इससे पहले पंजाब की टीम ने मैच के शुरुआती ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे केकेआर पावर प्ले के छह ओवरों में दो विकेट पर सिर्फ 25 रन ही बना सकी. शुभमन गिल ने पहले ओवर की चौथी गेंद पर चौका लगाया, लेकिन दूसरे छोर से गेंदबाजी के लिए आए अर्शदीप सिंह ने मेडन ओवर डालकर केकेआर पर दबाव बना दिया.

इस दबाव का फायदा मोहम्मद शमी को हुआ, जिन्होंने अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर राहुल त्रिपाठी (10 गेंद में चार रन) को बोल्ड कर दिया.अगले ओवर में नीतीश राणा दो रन बनाकर रन आउट हो गए.

इयोन मॉर्गन नहीं खेल पाए बड़ी पारी

इसके बाद इयोन मॉर्गन और गिल ने संभल कर खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया. मॉर्गन ने छठे ओवर में शमी की गेंद पर चौका लगाकर आईपीएल में अपने 1000 रन पूरे किए. मोर्गन ने 10वें ओवर में मुजीब उर रहमान की गेंद पर केकेआर की पारी का पहला छक्का लगाया.

अगले ओवर में युवा स्पिनर रवि बिश्नोई ने मॉर्गन को आउट कर तीसरे विकेट के लिए गिल के साथ उनकी 49 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया. उन्होंने दो चौके और एक छक्का की मदद से 23 गेंदों में 24 रन बनाए.

कार्तिक ने आक्रामक रुख अपनाया

इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश कार्तिक ने आक्रामक रुख अपनाया. कार्तिक ने14वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और फिर अर्शदीप द्वारा किए गए 16वें ओवर में तीन चौके लगाए. इस बीच गिल ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. गिल 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए.

Arshdeep Singh with the big wicket of Andre Russell.#Dream11IPL pic.twitter.com/8gduKrgJHG — IndianPremierLeague (@IPL) October 10, 2020

रसेल एक बार फिर नाकाम रहे

रसेल एक बार फिर बल्ले से नाकाम रहे और तीन गेंदों में पांच रन बनाकर अर्शदीप की गेंद पर विकेटकीपर प्रभसिमरन को कैच थमा बैठे. पंजाब के लिए शमी, अर्शदीप और बिश्नोई को एक-एक सफलता मिली, जबकि मुजीब और क्रिस जॉर्डन काफी महंगे साबित हुए. दोनों के आठ ओवरों में केकेआर ने 81 रन बटोरे.