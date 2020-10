IPL: पंजाब ने हैदराबाद से छीनी जीत, SRH को 12 रनों से हरा उम्मीदें रखीं जिंदा

आईपीएल के 13वें सीजन के 43वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 12 रनों से मात दी. दुबई में 127 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम 19.5 ओवरों में 114 रन ही बना पाई. इसके साथ ही किंग्स ने लगातार चौथी जीत हासिल की.

यह मुकाबला अंतिम ओवर तक गया. 6 गेंदों में जीत के लिए 14 रनों के दबाव को सनराइजर्स के बल्लेबाज झेल नहीं पाए. इस निर्णायक ओवर में अर्शदीप सिंह ने एक ही रन बनने दिया, दो विकेट निकाले और एक रन आउट भी हुआ. यानी अंतिम ओवर में 113/7 के स्कोर के बाद टीम 114 रनों पर टीम सिमट गई.

4 ओवरों में 17 रन देकर 3 विकेट लेने वाले क्रिस जॉर्डन मैन ऑफ द मैच रहे. अर्शदीप ने भी 3 विकेट झटके (3.5 ओवरों में, 23 रन देकर).

इस जीत के साथ केएल राहुल की कप्तानी वाली किंग्स इलेवन पंजाब की प्ले ऑफ उम्मीदें बनी हुई हैं. यह उसकी 5वीं जीत रही. 11 मैचों में 10 अंकों के साथ वह अंक तालिका में 5वें स्थान पर आ गई है.

What a victory this for @lionsdenkxip. Four wins in a row for them.



They win by 12 runs.#Dream11IPL pic.twitter.com/YuzbILBiAd