IPL: वरुण की फिरकी में फंसी दिल्ली, 59 रनों से जीतकर टॉप-4 में बरकरार KKR

आईपीएल के 13वें सीजन के 42वें मैच में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बाजी मारी. अबु धाबी में उसने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 59 रनों से मात दी. 195 रनों के लक्ष्य के आगे दिली की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 135/9 रन ही बना पाई. कोलकाता की जीत के हीरो वरुण चक्रवर्ती रहे, जिन्होंने अपनी फिरकी से 4 ओवरों में 20 रन देकर 5 विकेट झटके. पैट कमिंस ने भी तीन विकेट (17 रन देकर) निकाले.

इसके साथ ही कोलकाता ने छठी जीत हासिल की. 11 मैचों में 12 अंक के साथ वह चौथे स्थान पर बरकरार है. दिल्ली कैपिटल्स की यह चौथी हार रही. 11 मैचों में 14 अंकों के साथ वह दूसरे स्थान पर बनी हुई है.

कमिंस ने दिल्ली को दिए दो शुरुआती झटके

195 रनों के स्कोर का पीछा करने उतरी दिल्ली ने पारी की पहली ही गेंद पर विकेट गंवाया, जब अंजिक्य रहाणे (0) को पैट कमिंस ने एलबीडब्ल्यू कर दिया. रहाणे के साथ पारी शुरू करने आए शिखर धवन (6) भी चलते बने, उन्हें कमिंस ने बोल्ड किया.

वरुण चक्रवर्ती की फिरकी का कमाल

13 के स्कोर पर दो विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर ने ऋषभ पंत ने पारी संभालने की कोशिश की. 63 रनों की साझेदारी के बाद ऋषभ पंत (27) का विकेट गिरा. उन्हें लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने लौटाया. चौथा और पांचवां विकेट 95 के स्कोर पर गिरा. शिमरॉन हेटमेयर (10) और श्रेयस अय्यर (47) को लगातार गेंदों पर वरुण ने चलता किया. जिम्मेदारी मार्कस स्टोइनिस पर (6) थी, लेकिन चक्रवर्ती ने उन्हेें अपना शिकार बनाया. अक्षर पटेल (9) को बोल्ड कर उन्होंने अपने 5 विकेट पूरे किए. इसके बाद कैगिसो रबाडा (9) को कमिंस ने लौटाया. तुषार देशपांडे (1) आउट होने वाले 9वें खिलाड़ी रहे. लोकी फर्ग्यूसन को विकेट मिला.

Varun Chakravarthy has FIVE! Axar goes for the big slog, misses it and is clean bowled!#Dream11IPL pic.twitter.com/MjrFmLmsHE — IndianPremierLeague (@IPL) October 24, 2020

कोलकाता नाइट राइडर्स ने 194/6 रन बनाए थे

कोलकाता नाइट राइडर्स ने नीतीश राणा (81 रन, 53 गेंद) और हरफनमौला सुनील नरेन (64 रन, 32 गेंद) के अर्धशतकों तथा दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी से 194/6 रनों का शानदार स्कोर खड़ा किया.

दिल्ली कैपिटल्स के लिए एनरिक नोर्तजे और कैगिसो रबाडा ने 2-2 विकेट झटके, जबकि आर. अश्विन सबसे खर्चीले साबित हुए, जिन्होंने तीन ओवरों में 45 रन लुटाए. मार्कस स्टोइनिस को पारी की अंतिम दो गेंदों में 2 विकेट मिले, उन्होंने चारों ओवर में 41 रन दिए.

पावर प्ले में स्कोर 2 विकेट पर 36 रन था

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने राणा (13 चौके और एक छक्का) को शुभमन गिल के साथ पारी का आगाज करने के लिए भेजा. लेकिन उसने पावर प्ले में गिल और राहुल त्रिपाठी के विकेट गंवा दिए, दोनों नोर्तजे की गेंदों पर पवेलियन लौटे. जिससे 6 ओवरों के बाद टीम का स्कोर 2 विकेट पर 36 रन था.

दिनेश कार्तिक (3) भी 6 गेंद ही खेल पाए और रबाडा की गेंद का शिकार हुए, टीम ने तीसरा विकेट 8वें ओवर में खोया, जब स्कोर 42 रन था. अब राणा के साथ नरेन क्रीज पर थे, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज रन गति को बढ़ाने की कोशिश में जुट गए. राणा ने इस दौरान आईपीएल में अपना 10वां अर्धशतक पूरा किया.

दिवंगत ससुर को समर्पित की हाफ सेंचुरी

नीतीश राणा ने अपनी यह फिफ्टी ससुर को समर्पित की, जिनका एक दिन पहले निधन हो गया था. राणा ने शानदार अर्धशतक पूरा करने के बाद केकेआर की जर्सी निकाली, जिस पर 63 नंबर और सुरेंदर नाम लिखा हुआ था.

Sent in to open the innings, @NitishRana_27 responds with a fine 5️⃣0️⃣ and dedicates it to his father in law, who passed away yesterday.#Dream11IPL pic.twitter.com/1LUINkpqpe — IndianPremierLeague (@IPL) October 24, 2020

राणा ने 13वें ओवर की अंतिम गेंद को चौके के लिए भेजकर 35 गेंदों में 7 चौके और एक छक्के से 50 रन पूरे किए. नरेन ने 15वें ओवर में आईपीएल में अपना चौथा अर्धशतक जड़ा, जिसके लिए उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के जड़े थे.

नरेन-राणा की साझेदारी से स्कोर उछला

नरेन और राणा ने 45 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी भी पूरी की. पर रबाडा ने दोनों के बीच 56 गेंदों में 115 रन की साझेदारी का अंत नरेन को आउट कर किया, जिन्होंने अपनी पारी के दौरान 6 चौके और 4 छक्के लगाए.

राणा अंतिम ओवर में स्टोइनिस की शॉर्ट गेंद को ऊंचा खेलने की कोशिश में तुषार देशपांडे को कैच देकर आउट हुए. यह पांचवीं गेंद थी और अगली ही गेंद पर कप्तान इयोन मॉर्गन भी बाहर जाते बाउंसर पर गेंद छुआकर रबाडा को कैच दे बैठे. उन्होंने 9 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के से 17 रन बनाए.