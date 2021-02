ICC ने पोस्ट की बलूचिस्तान के स्टेडियम की फोटो, ट्विटर पर भिड़ गए भारत-पाक फैंस

भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहस कोई नई बात नहीं है. दोनों देशों के क्रिकेट फैंस छोटी-छोटी बातों पर भिड़ जाते हैं. सोमवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ. दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) के एक ट्वीट पर भिड़ गए.

दरअसल, आईसीसी ने बलूचिस्तान के ग्वादर स्टेडियम की तारीफ करते फोटो को ट्वीट किया. इसपर भारतीय फैंस ने जवाब देते हुए धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम की फोटो को ट्वीट कर दिया. कुछ ने केरल के पेरिनतलमण्णा के केसीए के स्टेडियम का भी जिक्र कर दिया.

🖼️ Show us a more picturesque sports venue than the Gwadar cricket stadium in Balochistan.



We'll wait...



📸 @falamb3 pic.twitter.com/lz6nUGr9HH