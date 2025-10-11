IND vs WI Live Score: कप्तान शुभमन गिल ने जड़ी फिफ्टी, नीतीश रेड्डी भी डटे, टीम इंडिया का स्कोर 370 के पार

India vs West Indies, 2nd Test Day 2 Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में खेला जा रहा है. आज (11 अक्टूबर) इस मुकाबले का दूसरा दिन है. भारतीय टीम का स्कोर 370 रन को पार कर चुका है और उसके 3 विकेट गिरे हैं. नीतीश कुमार रेड्डी और शुभमन गिल क्रीज पर हैं.

शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच को वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से पराजित किया था. इस तरह भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है. भारत-वेस्टइंडीज के बीच दिल्ली टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

ऐसी रही है भारत की पहली पारी

मुकाबले का पहला दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा था. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 58 रनों की पार्टनरशिप की. आखिरकार केएल राहुल 38 रन बनाकर चलते बने. इसके बाद यशस्वी और साई सुदर्शन के बीच दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी हुई. यशस्वी ने अपना शतक 145 गेंदों में पूरा किया, जो टेस्ट क्रिकेट में उनका 7वां शतक रहा. वहीं सुदर्शन अपनी दूसरी टेस्ट फिफ्टी जड़ने में सफल रहे. सुदर्शन ने 165 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके की मदद से 87 रन बनाए. सुदर्शन के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी ने भारतीय टीम को पहले दिन कोई और क्षति नहीं होने दिया.

दूसरे दिन के खेल में उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल अपना दोहरा शतक पूरा करेंगे, लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन-आउट हुए. यशस्वी ने 22 चौके की मदद से 258 गेंदों पर 175 रन बनाए.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन केएल राहुल स्टम्प टेविन इमलाच, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 36 यशस्वी जायसवाल रन आउट (चंद्रपॉल/इमलाच) 175 साई सुदर्शन LBW जोमेल वॉरिकन 87 शुभमन गिल नाबाद नीतीश कुमार रेड्डी नाबाद

विकेट पतन: 58-1 (केएल राहुल, 17.3 ओवर), 251-2 (साई सुदर्शन, 68.3 ओवर), 325-3 (यशस्वी जायसवाल, 91.2 ओवर)

द‍िल्ली टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

द‍िल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वॉरिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स.

देखा जाए तो टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले 9 टेस्ट सीरीज से अजेय है. अब भारतीय टीम की नजर 10वीं सीरीज जीत पर है. साल 2002 के बाद भारत वेस्टइंजीज से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा है. उस समय से अब तक दोनों टीमों के बीच 26 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें वेस्टइंडीज एक भी मैच नहीं जीत पाया और भारत ने नौ सीरीज अपने नाम की

दिल्ली में आखिरी बार जब साल 2023 भारतीय टीम ने टेस्ट खेला था, तो उस मुकाबले में रवींद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था. उन्होंने एक इनिंग में 7/42 का आंकड़ा दर्ज किया, वहीं पूरे मैच में 110 रन देकर 10 विकेट लिए थे. यह प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था और जडेजा ने टीम के लिए निर्णायक योगदान दिया था.

