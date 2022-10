Ind Vs Pak Playing 11 T20 WC: पाकिस्तान के खिलाफ टीम में मोहम्मद शमी की वापसी, जानें प्लेइंग-11

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-12 मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फैसला लिया है. कप्तान रोहित शर्मा की किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया है. टी-20 वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले में टीम इंडिया ने स्पेशल प्लेइंग-11 उतारी है. टीम इंडिया ने इस मैच में दो स्पिनर्स को मौका दिया है.

भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह

पाकिस्तान की प्लेइंग-11: बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, हैदर अली, मोहम्मद नवाज़, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह

टीम इंडिया की प्लेइंग-11 को देखें तो इस बार पेसर्स के साथ-साथ स्पिनर्स पर भी भरोसा जताया गया है. रविचंद्रन अश्विन के साथ अक्षर पटेल को मौका दिया गया है, दोनों ही 4-4 ओवर्स के साथ बल्ले से भी हाथ आज़मा सकते हैं. वहीं ऋषभ पंत को एक बार फिर प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली है और दिनेश कार्तिक को ही तवज्जो दी गई है.

