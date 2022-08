IND vs PAK Viral Memes: अफगानी खुश, कोहली-रोहित का डांस...भारत-PAK मैच पर ये वीडियो नहीं देखे तो क्या देखा

IND vs PAK in Asia Cup: एशिया कप 2022 में भारतीय टीम ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान को पटखनी देकर धमाकेदार आगाज किया. टीम ने यूएई के दुबई में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला खेला था. इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत दर्ज की.

इस जीत के बाद भारत के हर शहर में फैन्स जमकर खुशियां मना रहे हैं. भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी कई जगह भारतीय टीम की जीत का जश्न मन रहा है. अफगानिस्तान के लोग भी भारत की जीत से गदगद हैं और जमकर जश्न मना रहे हैं.

अफगानिस्तानी प्लेयर ने पंड्या को टीवी पर किस किया

एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक अफगानिस्तानी फैन जीत के बाद टीवी पर ही हार्दिक पंड्या को किस करता दिख रहा है. इस अफगानी फैन के रिएक्शन से पता चल रहा है कि वह बेहद खुश है. इसके अलावा भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें फैन्स अपनी खुशी का इजहार करते दिख रहे हैं.

पंड्या का विनिंग सिक्स कैमरे में कैद किया

एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें एक फैन स्टेडियम में बैठा मैच देख रहा है. तभी वह आखिरी ओवर में हार्दिक पंड्या का लगाया हुआ छक्का वीडियो में कैद कर लेता है. यह छक्का उसी फैन के आसपास जाकर गिरता है. वह इस पल को वीडियो में कैद करने से बेहद खुश नजर आ रहा है.

वहीं, दूसरे वीडियो में कई दोस्त मिलकर मैच देखते हैं. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखते हैं- मैच देखने का असली मजा दोस्तों के साथ ही है.

भारतीय गेंदबाजों ने बरपाया कहर

बता दें कि एशिया कप में टीम इंडिया ने अपना पहला ही मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग के लिए आमंत्रित किया था. यह रणनीति कामयाब रही और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को जल्दी पवेलियन भेज दिया.

इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कहर बरपाना शुरू किया, तो पाकिस्तान टीम संभल ही नहीं सकी. विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने अच्छी पारी खेली और 43 रन बनाए. इसके दम पर पाकिस्तान टीम 147 रनों पर ही ढेर हो गई. तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 4, हार्दिक पंड्या ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए. आवेश खान को एक सफलता मिली.

Even the public has blamed this govt for the disaster in yesterday match #IndiaVsPakistan in #AsiaCupT20 https://t.co/doGGFZVUUD — Amit Saksena (@Amit_ModiFan) August 29, 2022

What India winning does to Indians watching like their life depends on it. #IndiaVsPakistan pic.twitter.com/eFbGsfUpND August 29, 2022

जडेजा-पंड्या ने दिलाई जीत

148 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए यह मैच इतना आसान नहीं रहा, क्योंकि भारत का टॉप ऑर्डर यहां पर फैल नजर आया. उप-कप्तान केएल राहुल पहली बॉल पर ही आउट हो गए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा सिर्फ 10 रन ही बना पाए. इसके बाद विराट कोहली जो शुरुआत में अच्छे टच में दिखे, वह भी 35 रन बनाकर आउट हुए. भारत के शुरुआती 3 विकेट सिर्फ 53 के स्कोर पर गिर गए थे.

इनके बाद सूर्यकुमार यादव भी बड़ा स्कोर नहीं बना पाए और सिर्फ 18 रन बनाकर आउट हुए. मगर यहां रवींद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या ने बड़ी पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को जीत की पटरी पर लौटाया. जडेजा ने 35 और पंड्या ने 33 रनों की नाबाद पारी खेली. पंड्या को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. हार्दिक पंड्या ने आखिर में छक्का मारकर मैच जिताया.