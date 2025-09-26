साल 1984 में पहली बार एशिया कप खेला गया. उसके बाद एशिया कप के साल 2025 के बीच 17 सीजन हुए. 1984 से लेकर 2025 के बीच 41 सालों का फासला है. लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि भारत-पाकिस्तान इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहली बार एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे.
कुल मिलाकर यह इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा ट्विस्ट (मोड़) माना जा रहा है. पाकिस्तान ने 25 सितंबर को बांग्लादेश को सुपर-4 मुकाबले में हराकर भारत के खिलाफ फाइनल खेलने के लिए अपनी सीट बुक कर ली.
कुल मिलाकर भारत और पाकिस्तान एशिया कप के 17वें संस्करण में पहली बार एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगे. यानी यह एक अहम मोड़ है. भारत इस टूर्नामेंट का 8 बार फाइनल जीता है. इनमें साल 1984, 1988, 1990–91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 शामिल है. 2016 में एशिया कप टी20 फॉर्मेट था.
वहीं पाकिस्तान केवल दो बार साल 2000, 2012 और में यह कप जीता है. लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि दोनों ही देश कभी भी एक दूसरे के सामने फाइनल में नहीं आए हैं. श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट को 6 बार 1986, 1997, 2004, 2008, 2014, 2022 में जीता है. 2022 का एशिया कप अभी की तरह टी20 फॉर्मेट रहा है.
पाकिस्तान और भारत कितनी बार एशिया कप के रनर-अप
भारतीय टीम एशिया कप जीतने के मामले में सबसे अग्रणी हैं. वहीं वो 3 बार रनर-अप भी रहा है. भारतीय टीम को 1997, 2004, 2008 फाइनल में हार भी मिली. तीनों ही बार उसे फाइनल में श्रीलंका ने चित किया. अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत जब एशिया कप के फाइनल में खेलेगा, तो यह उसका 12वां एशिया कप फाइनल होगा. वहीं पाकिस्तान 1986, 2014, 2022 (टी20 फॉर्मेट) का रनरअप रहा है.
1986 में एशिया कप भारत नहीं खेला था
भारत ने 1986 का एशिया कप नहीं खेला था क्योंकि उस समय श्रीलंका के साथ क्रिकेट संबंध अच्छे नहीं थे. पाकिस्तान ने भी 1990–91 का टूर्नामेंट भारत के साथ राजनीतिक रिश्ते खराब होने की वजह से बॉयकॉट किया था. इसी कारण 1993 का एशिया कप भी रद्द हो गया था. एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) ने बाद में तय किया कि 2009 से टूर्नामेंट हर दो साल में एक बार खेला जाएगा. आईसीसी ने यह भी तय किया कि एशिया कप में खेले गए सभी मैचों को आधिकारिक वनडे मैच माना जाएगा.
2015 में एशियन क्रिकेट काउंसिल के आकार को छोटा करने के बाद ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल )ने घोषणा की कि 2016 से एशिया कप बारी-बारी से वनडे और टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अगला बड़ा टूर्नामेंट किस फॉर्मेट में है. इसी वजह से 2016 का एशिया कप पहली बार टी20 फॉर्मेट में खेला गया था. बाद में 2022 और अब 2025 में यह टी20 फॉर्मेट में हुआ.