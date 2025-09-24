India vs Bangladesh Live Score, Asia Cup: भारत आज जीता तो फाइनल का टिकट पक्का, बांग्लादेश के पास भी मौका, थोड़ी देर में टॉस

IND vs BAN live score: एशिया कप 2025 के सुपर-4 में आज टीम इंडिया का मुकाबला बांग्लादेश से है. अगर भारत ने ये मैच जीता तो फाइनल में उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी. दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी सुपर-4 के अपने पहले मैच में श्रीलंका को पटखनी दी थी. ऐसे में वह भी फाइनल में जगह बना सकता है.

इस मैच के बाद भारत और बांग्लादेश के एक-एक मैच बचेंगे. भारत का अगला मैच श्रीलंका से है तो बांग्लादेश को कल ही पाकिस्तान से भिड़ना है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड देखने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.



फाइनल का ये है समीकरण

भारत अगर बांग्लादेश को हराता है, तो श्रीलंका की टीम बाहर हो जाएगी. इससे भारत लगभग फाइनल में पहुंच जाएगा. वहीं गुरुवार को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच फाइनल में जाने के लिए एक तरह से सेमीफाइनल जैसा रहेगा. वहीं बांग्लादेश भारत को हरा देता है, तो सुपर-4 की रेस पूरी तरह खुली रहेगी. सभी टीमों के पास फाइनल में पहुंचने के मौके बने रहेंगे.

लेकिन बांग्लादेश के जीतने से वो प्वाइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और उसके फाइनल में पहुंचने की संभावना एक तरह से पक्की हो जाएगी. पर फ‍िर पाक‍िस्तान को कल (25 स‍ितंबर) को बांग्लादेश को हराना होगा. ऐसे में वो चाहेगा कि बांग्लादेश की भारत से हार हो जाए.

सुपर-4 की प्वाइंट्स टेबल

भारत: 1 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.689 (टॉप पर)

पाकिस्तान: 2 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.226 (दूसरे स्थान पर)

बांग्लादेश: 1 मैच, 1 जीत, नेट रन रेट +0.121 (तीसरे स्थान पर)

श्रीलंका: 2 मैच, 0 जीत (अगले दौर में बाहर होने के करीब)

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवनः अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह.

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग XI: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, मुस्ताफिजुर रहमान.

