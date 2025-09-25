Pakistan vs Bangladesh Live Score, Super Four: बांग्लादेश ने जीता टॉस, पाकिस्तानी टीम की पहले बल्लेबाजी

Asia Cup 2025 Pakistan vs Bangladesh Match: एशिया कप 2025 के मैच नंबर-17 में आज (25 सितंबर) बांग्लादेश और पाकिस्तान की टक्कर है. दोनों टीमों के बीच सुपर-चार का यह मुकाबला दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है. मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. मुकाबले में सलमान अली आगा पाकिस्तानी टीम की कप्तानी कर रहे हैं. वहीं जेकर अली के कंधों पर बांग्लादेशी टीम की बागडोर है.

इस मुकाबले की विजेता टीम एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच जाएगी, जहां उसका सामना भारतीय टीम से 28 सितंबर को होगा. वहीं हारने वाली टीम का सफर मौजूदा टूर्नामेंट में समाप्त हो जाएगा. यानी ये मुकाबला किसी सेमीफाइनल से कम नहीं है. पाकिस्तान-बांग्लादेश मुकाबले से जड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अब तक 25 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेशी टीम ने सिर्फ 5 मैचों में जीत हासिल की. वहीं पाकिस्तानी टीम को 20 मुकाबलों में जीत नसीब हुई. यानी आंकड़ों में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है.

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: सैफ हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान.

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

बांग्लादेश का स्क्वॉड: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली (कप्तान/विकेटकीपर), मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, महेदी हसन, तस्कीन अहमद, शोरिफुल इस्लाम और नुरुल हसन.

पाकिस्तान का स्क्वॉड: साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम, खुशदिल शाह और हसन नवाज.

