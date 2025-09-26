दुबई में एशिया कप सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली. इस रोमांचक जीत के बाद कप्तान सलमान अली आगा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनकी टीम किसी भी प्रतिद्वंदी को हराने का दम रखती है, यहां तक कि भारत को भी.
अब एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की 28 सितंबर के बीच महामुकाबला तय हो गया है. कुल मिलाकर पाकिस्तान और भारत तीसरी बार इस टूर्नामेंट में एशिया कप 2025 के खिताब के लिए आमने-सामने होंगे.
सलमान ने मैच के बाद कहा- अगर आप ऐसे मुकाबले जीतते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक स्पेशल टीम हैं, सभी ने शानदार प्रदर्शन किया. हमारी बल्लेबाजी में थोड़ी सुधार की जरूरत है, लेकिन हम उस पर काम करेंगे.
पाकिस्तान ने सुपर-4 के मुकाबले में बांग्लादेश केा 135 रनों टारगेट दिया था. इसके बाद बांग्लादेश को 124 रनों पर रोक दिया. गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाई.
सलमान आगा ने कहा- हम जानते हैं हमें क्या करना है. हमारी टीम किसी को भी हरा सकती है. हम रविवार को मैदान में उतरेंगे और भारत को हराने की कोशिश करेंगे.
शाहीन शाह आफरीदी बने PAK vs BAN सुपर-4 मैच के हीरो
PAK vs BAN सुपर-4 मैच के हीरो रहे शाहीन शाह आफरीदी रहे. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन किया. 'प्लेयर ऑफ द मैच' शाहीन ने 13 गेंदों पर 19 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में 3 विकेट लेकर बांग्लादेश की बल्लेबाजी को ध्वस्त कर दिया. शाहीन ने कहा- जब टारगेट छोटा हो तो शुरुआती विकेट जरूरी होते हैं और हमने वही प्लान किया था. पावरप्ले में तीन ओवरों का असर ही फर्क लेकर आया. बांग्लादेश ने शुरुआती 31 गेंदों में 29 रन बनाए और 3 विकेट गंवा दिए.
बांग्लादेश कप्तान ने बल्लेबाजी को ठहराया जिम्मेदार
वहीं लिटन दास की जगह इस मुकाबले में कप्तानी कर रहे बांग्लादेश के स्टैंड-इन कप्तान जाकेर अली ने हार की वजह खराब बल्लेबाजी को बताया. उन्होंने कहा-पिछले दो मैचों में हमारी बल्लेबाजी ने हमें निराश किया है. गेंदबाजी यूनिट ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजों से सपोर्ट नहीं मिला.