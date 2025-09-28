भारत-पाकिस्तान के बीच एश‍िया कप का फाइनल रव‍िवार (28 स‍ितंबर) को दुबई इंटरनेशनल स्टेड‍ियम में है. दोनों ही देशों के बीच 41 साल के एश‍िया कप इत‍िहास में पहली बार फाइनल में भ‍िड़ंत हो रही है.

भारत 8 बार चैम्प‍ियन रह चुका है, वहीं 2 बार पाकिस्तानी टीम चैम्प‍ियन बन चुकी है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की सबसे ज्यादा नजर अभ‍िषेक शर्मा पर रहेगी, क्योंकि अगर वो चले तो फ‍िर मैच एकतरफा कर देंगे.

वहीं इस मैच को लेकर अभ‍िषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा का एक द‍िलचस्प बयान आया है. उन्होंने कहा देश के लोगो की दुआएं अभिषेक शर्मा और भारतीय टीम के साथ हैं. अभिषेक ने देश के लिए खेला, इसीलिए वो शतक के पीछे नही भागता है.

अभिषेक के पिता यहीं नहीं रुके और उनका कहना है कि अभी तक अभिषेक ने अपना शतक पूरा नही किया लेकिन वह देश के लिए खेल रहा है और जीत जरूरी है.

उनका कहना हैं, कि भारतीय टीम संतुलित है और 41 साल बाद भारत पाक के बीच फाइनल हो रहा है और आज अभिषेक के लिए और भारतीय टीम के लिए देश के लोग दुआएं कर रहे है और आज दुआएं कुबूल होंगी.

ऐसा रहा है अभ‍िषेक का एश‍िया कप में प्रदर्शन

अभिषेक शर्मा की आतिशी बल्लेबाजी एशिया कप-2025 की सुर्खियों में छाई हुई है. 25 साल का यह सलामी बल्लेबाज 204.63 के स्टाइक रेट से रन बटोरते हुए एशिया कप के फाइल तक जा पहुंचा है. 6 पारियों में 51.50 के एवरेज से 309 रनों के साथ अभिषेक शर्मा टॉप पर हैं. उनके बल्ले से अब तक 19 छक्के निकल चुके हैं.

