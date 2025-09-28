बस कुछ घंटे और उसके बाद रात 8 बजे से भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल शुरू हो जाएगा. दोनों देशों के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा. इस बड़े मुकाबले से पहले दुबई इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी ने सख्त सुरक्षा इंतजामों की घोषणा की है. दुबई पुलिस भी सख्त है.
हाल ही में पहलगाम (कश्मीर) में हुए आतंकी हमलों और उसके बाद भारत की 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत की गई जवाबी कार्रवाई के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चूक नहीं करना चाहतीं और यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि मैच पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के संपन्न हो.
फैन्स इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मुकाबले (14 सितंबर और 21 सितंबर) पहले ही देख चुके हैं, जिनमें मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह जबरदस्त रोमांच और एग्रेसन देखने को मिला था. दोनों देशों के बीच मैदान में खूब रोमांच देखने को मिला था.
रविवार (28 सितंबर) को होने वाले फाइनल मैच की अहमियत को देखते हुए दुबई के प्रशासन ने दर्शकों, खिलाड़ियों और स्टेडियम की सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतने का फैसला किया है.
भारत PAK के मैच के लिए बनाए नियम
अगर कोई दर्शक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. टूर्नामेंट के आयोजकों ने साफ कहा है कि सभी की सुरक्षा के लिए टिकट होल्डर्स का सहयोग बेहद जरूरी है. अधिकारियों ने फैन्स से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेडियम पहुंचें, सुरक्षा जांच में सहयोग करें और सभी नियमों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके. यानी संदेश एकदम क्लियर है कि क्रिकेट को इंजॉय करें, लेकिन सुरक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दें.
भारत अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रहा है और हर मैच जीता है. हालांकि, लगातार जीत के बावजूद कुछ कमजोरियां भी नजर आई हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान का प्रदर्शन भारत से कमजोर रहा है, लेकिन फाइनल में वह अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेगा.
टिकटहोल्डर्स के लिए जरूरी निर्देश:
प्रतिबंधित वस्तुएं...