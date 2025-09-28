scorecardresearch
 

Feedback

ना चलेंगे पटाखे और ना... भारत-पाक‍िस्तान एश‍िया कप फाइनल पर दुबई में सख्ती, बनाए गए ये न‍ियम, ये चीजें बैन

एशिया कप 2025 का फाइनल भारत- पाकिस्तान के बीच दुबई में रव‍िवार (28 स‍ितंबर) को है. इसके लिए वहां की पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. वहीं दुबई पुल‍िस ने इसे लेकर सख्त न‍िर्देश भी जारी किए हैं. दरअसल, दुबई पुल‍िस इस बात के लिए अभी से तैयार है कि मैच के बाद या मैच से पहले दोनों देशों के फैन्स के बीच किसी तरह का कोई विवाद ना हो.

Advertisement
X
भारत-PAK फाइनल को लेकर दुबई पुल‍िस सख्त (Photo: X/ILT20Official)
भारत-PAK फाइनल को लेकर दुबई पुल‍िस सख्त (Photo: X/ILT20Official)

बस कुछ घंटे और उसके बाद रात 8 बजे से भारत और पाक‍िस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल शुरू हो जाएगा. दोनों देशों के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा. इस बड़े मुकाबले से पहले दुबई इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी ने सख्त सुरक्षा इंतजामों की घोषणा की है. दुबई पुल‍िस भी सख्त है. 

हाल ही में पहलगाम (कश्मीर) में हुए आतंकी हमलों और उसके बाद भारत की 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत की गई जवाबी कार्रवाई के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चूक नहीं करना चाहतीं और यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि मैच पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के संपन्न हो. 

यह भी पढ़ें: एशिया कप फाइनल में कप्तान सूर्या करेंगे दो बदलाव, पाकिस्तान का कैसा रहेगा गेम प्लान? ये हो सकती है IND-PAK की प्लेइंग 11

फैन्स इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मुकाबले (14 स‍ितंबर और 21 स‍ितंबर) पहले ही देख चुके हैं, जिनमें मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह जबरदस्त रोमांच और एग्रेसन देखने को मिला था. दोनों देशों के बीच मैदान में खूब रोमांच देखने को मिला था.  

Advertisement

रविवार (28 स‍ितंबर) को होने वाले फाइनल मैच की अहमियत को देखते हुए दुबई के प्रशासन ने दर्शकों, खिलाड़ियों और स्टेडियम की सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतने का फैसला किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Salman Ali Agha
Salman Agha का'नो हैंडशेक' विवाद पर दर्द आया बाहर! 
Gavaskar On Surya
Suryakumar Yadav को Gavaskar ने दी सलाह! 
Wasim Akram
Asia Cup Final से पहले Wasim Akram ने दिया बड़ा बयान! 
Gavaskar On India
Sunil Gavaskar ने Team India को दी चेतावनी! 
Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha
जब पिछली बार फाइनल में भिड़े भारत-PAK, क्या रहा नतीजा? आंकड़े हैं डराने वाले 

भारत PAK के मैच के लिए बनाए न‍ियम 
अगर कोई दर्शक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. टूर्नामेंट के आयोजकों ने साफ कहा है कि सभी की सुरक्षा के लिए टिकट होल्डर्स का सहयोग बेहद जरूरी है. अधिकारियों ने फैन्स से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेडियम पहुंचें, सुरक्षा जांच में सहयोग करें और सभी नियमों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके. यानी संदेश एकदम क्ल‍ियर है कि क्रिकेट को इंजॉय करें, लेकिन सुरक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दें. 

भारत अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रहा है और हर मैच जीता है. हालांकि, लगातार जीत के बावजूद कुछ कमजोरियां भी नजर आई हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान का प्रदर्शन भारत से कमजोर रहा है, लेकिन फाइनल में वह अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेगा. 

टिकटहोल्डर्स के लिए जरूरी निर्देश:

  • मैच शुरू होने से कम से कम 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचना होगा. 
  • हर वैध टिकट पर केवल एक बार ही प्रवेश मिलेगा, दोबारा प्रवेश नहीं होगा. 
  • स्टाफ के निर्देशों और सभी नोटिसों का दर्शकों का पालन करना होगा. 
  • केवल तय की गई जगहों पर ही पार्किंग करें, सड़कों पर वाहन खड़ा न करें. 
  • प्रतिबंधित सामानों को स्टेडियम में ना लाएं 

प्रतिबंधित वस्तुएं...

Advertisement
  1. आतिशबाजी, फ्लेयर (अचानक रोशनी करने वाला पटाखा), लेजर पॉइंटर और किसी भी ज्वलनशील या खतरनाक चीजें. 
  2. तेज धार वाले हथियार, जहरीले पदार्थ और रिमोट कंट्रोल वाले उपकरण. 
  3. बड़े छाते, कैमरा ट्राइपॉड, रिग्स, सेल्फी स्टिक और बिना अनुमति के प्रोफेशनल फोटोग्राफी. 
  4. आयोजकों की अनुमति के बिना बैनर, झंडे या पोस्टर. 
  5. पालतू जानवर, साइकिल, स्केटबोर्ड, स्कूटर और कांच की वस्तुएं. 
  6. कोई भी ऐसा काम जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाले, अनुशासन भंग करे या नफरत और नस्लवाद को बढ़ावा दे. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement