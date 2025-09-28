बस कुछ घंटे और उसके बाद रात 8 बजे से भारत और पाक‍िस्तान के बीच एशिया कप 2025 फाइनल शुरू हो जाएगा. दोनों देशों के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह महामुकाबला खेला जाएगा. इस बड़े मुकाबले से पहले दुबई इवेंट्स सिक्योरिटी कमेटी ने सख्त सुरक्षा इंतजामों की घोषणा की है. दुबई पुल‍िस भी सख्त है.

हाल ही में पहलगाम (कश्मीर) में हुए आतंकी हमलों और उसके बाद भारत की 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत की गई जवाबी कार्रवाई के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था. इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां कोई भी चूक नहीं करना चाहतीं और यह सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि मैच पूरी तरह सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के संपन्न हो.



यह भी पढ़ें: एशिया कप फाइनल में कप्तान सूर्या करेंगे दो बदलाव, पाकिस्तान का कैसा रहेगा गेम प्लान? ये हो सकती है IND-PAK की प्लेइंग 11

8 times before, and hungry for more. 🏆



Wishing the defending champions 🇮🇳 all the very best as they play yet another Asia Cup final tonight. 🙌 pic.twitter.com/lB6sdK5l7V — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) September 28, 2025

फैन्स इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच दो मुकाबले (14 स‍ितंबर और 21 स‍ितंबर) पहले ही देख चुके हैं, जिनमें मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह जबरदस्त रोमांच और एग्रेसन देखने को मिला था. दोनों देशों के बीच मैदान में खूब रोमांच देखने को मिला था.

Advertisement

रविवार (28 स‍ितंबर) को होने वाले फाइनल मैच की अहमियत को देखते हुए दुबई के प्रशासन ने दर्शकों, खिलाड़ियों और स्टेडियम की सुविधाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरतने का फैसला किया है.

भारत PAK के मैच के लिए बनाए न‍ियम

अगर कोई दर्शक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. टूर्नामेंट के आयोजकों ने साफ कहा है कि सभी की सुरक्षा के लिए टिकट होल्डर्स का सहयोग बेहद जरूरी है. अधिकारियों ने फैन्स से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेडियम पहुंचें, सुरक्षा जांच में सहयोग करें और सभी नियमों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की देरी से बचा जा सके. यानी संदेश एकदम क्ल‍ियर है कि क्रिकेट को इंजॉय करें, लेकिन सुरक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दें.

भारत अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय रहा है और हर मैच जीता है. हालांकि, लगातार जीत के बावजूद कुछ कमजोरियां भी नजर आई हैं। दूसरी ओर, पाकिस्तान का प्रदर्शन भारत से कमजोर रहा है, लेकिन फाइनल में वह अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने की कोशिश करेगा.

टिकटहोल्डर्स के लिए जरूरी निर्देश:

मैच शुरू होने से कम से कम 3 घंटे पहले स्टेडियम पहुंचना होगा.

हर वैध टिकट पर केवल एक बार ही प्रवेश मिलेगा, दोबारा प्रवेश नहीं होगा.

स्टाफ के निर्देशों और सभी नोटिसों का दर्शकों का पालन करना होगा.

केवल तय की गई जगहों पर ही पार्किंग करें, सड़कों पर वाहन खड़ा न करें.

प्रतिबंधित सामानों को स्टेडियम में ना लाएं

प्रतिबंधित वस्तुएं...

Advertisement

आतिशबाजी, फ्लेयर (अचानक रोशनी करने वाला पटाखा), लेजर पॉइंटर और किसी भी ज्वलनशील या खतरनाक चीजें. तेज धार वाले हथियार, जहरीले पदार्थ और रिमोट कंट्रोल वाले उपकरण. बड़े छाते, कैमरा ट्राइपॉड, रिग्स, सेल्फी स्टिक और बिना अनुमति के प्रोफेशनल फोटोग्राफी. आयोजकों की अनुमति के बिना बैनर, झंडे या पोस्टर. पालतू जानवर, साइकिल, स्केटबोर्ड, स्कूटर और कांच की वस्तुएं. कोई भी ऐसा काम जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाले, अनुशासन भंग करे या नफरत और नस्लवाद को बढ़ावा दे.

---- समाप्त ----