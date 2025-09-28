पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) में शिकायत दर्ज करवाई है. PCB का आरोप है कि अर्शदीप ने दर्शकों की ओर 'आपत्तिजनक' इशारे किए थे. पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट जिओ टीवी ने इसे लेकर एक रिपोर्ट प्रकाश‍ित की है.

रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि यह मामला 21 सितंबर का है, जब एशिया कप 2025 के पाकिस्तान-भारत सुपर-4 मुकाबले के खत्म होने के बाद अर्शदीप ने दर्शकों की ओर आपत्तिजनक इशारे किए थे.



अपनी शिकायत में PCB ने कहा है कि अर्शदीप ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट उल्लंघन किया है. शिकायत के अनुसार- अर्शदीप व्यवहार अनैतिक था और इसने खेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. PCB ने भारतीय तेज गेंदबाज के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

वैसे हाल में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए मैदानी विवाद के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और हार‍िस रऊफ ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के दोषी पाए गए थे. सूर्यकुमार यादव और हार‍िस रऊफ दोनों पर ही 30% का जुर्माना लगाया गया. इस पर BCCI और PCB दोनों ने ही मामले को चुनौती दी थी.

ध्यान रहे एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप मैच में मिली जीत पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित की थी. इस दौरान सूर्या और टीम इंड‍िया ने पाक‍िस्तान के ख‍िलाड़‍ियों के साथ किसी भी मैच में हाथ भी नहीं म‍िलाया था.

वहीं PCB ने सूर्या के बयान को राजनीति से प्रेरित बताया था आईसीसी में शिकायत की थी. वहीं भारतीय कप्तान ने ये बयान फैन्स की भावनाओं को ध्यान में रखकर दिया था. इसे लेकर पाकिस्तानी टीम ने जानबूझकर भ्रम फैलाया. उधर PCB ने ये भी शिकायत दर्ज करवाई थी कि सूर्या ने हैंडशेक नहीं करके खेल भावना का उल्लंघन किया. वैसे आईसीसी के रूल बुक में कहीं नहीं लिखा है कि हैंडशेक करना जरूरी है

