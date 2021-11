Ind Vs Nz, Kanpur Test: कानपुर टेस्ट में गजब...बॉलर जडेजा ने लिया बैटर रवींद्र का विकेट

Ind Vs Nz, Kanpur Test: कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम की न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ मैच में वापसी होती दिखी. टीम इंडिया (Team India) के 345 के बड़े स्कोर के मुकाबले न्यूजीलैंड ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन तीसरे दिन भारतीय स्पिनर्स का जलवा देखने को मिला. इस दौरान एक दिलचस्प चीज़ भी हुई, जब बॉलर रवींद्र ने बैटर रवींद्र का विकेट लिया.



दरअसल, कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन जब टीम इंडिया की बॉलिंग चल रही थी. उस वक्त कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को बॉल थमाई. न्यूजीलैंड की पारी के 111वें ओवर में रवींद्र जडेजा बॉलिंग करने आए और बल्लेबाजी कर रहे थे न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र. (Rachin Ravindra)

Bowled him! Jadeja picks up his first wicket of the match.



Rachin Ravindra departs for 13 and New Zealand are six down.



Live - https://t.co/WRsJCUhS2d #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/ZzuQxrIANa