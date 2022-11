Ind Vs Nz 1st T20: उमरान की रफ्तार, सूर्या का तूफान... न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 में ये हो सकती है इंडिया की प्लेइंग-11

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में सेमीफाइनल स्टेज से बाहर होने के बाद टीम इंडिया अब अपने नए मिशन का आगाज़ कर रही है. कप्तान हार्दिक पंड्या की अगुवाई में शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की सीरीज़ का पहला टी-20 मुकाबला खेला जाना है. यह एक यंग टीम इंडिया है, जो भविष्य की तैयारियों को देखते हुए तैयार की गई है.



इस मैच में कई युवा प्लेयर्स को मौका मिल सकता है, एक तरफ कप्तान हार्दिक पंड्या खुद जोश से लबरेज़ हैं तो दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो खुद को साबित कर अपनी जगह टीम में पक्की करना चाहेंगे.

क्लिक करें: टीम इंडिया के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता न्यूजीलैंड, सैलरी में इतना अंतर!



टी-20 वर्ल्ड कप के बाद कई सीनियर प्लेयर को आराम दिया गया है, ऐसे में युवा प्लेयर्स की वापसी हो रही है. खास बात ये है कि उमरान मलिक एक बार फिर वापसी कर रहे हैं, ऐसे में न्यूजीलैंड के इस मैदान में रफ्तार की धार देखने को मिलेगी.



ऐसे में यहां भारत की प्लेइंग-11 क्या हो सकती है, इसपर नज़र डालते हैं...



भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल, ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक



न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: फिन एलेन, डेवॉन कॉन्वे, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, डिरेल मिचेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर, टिम साउदी, एडम मिल्ने, लॉकी फर्ग्युसन, ब्लेयर टिकनर

Hello from Wellington for the 1⃣st #NZvIND T20I! 👋#TeamIndia pic.twitter.com/Non4Q2CuqE