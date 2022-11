India Vs New Zealand Series: टीवी पर नहीं आएंगे भारत-न्यूजीलैंड मैच? जानें सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी

टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी. इसी के साथ टीम इंडिया का सफर समाप्त हुआ और वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया. भारतीय टीम ने अभी तक एक ही बार वर्ल्ड कप जीता है वो भी 2007 में. अब इंतज़ार और बढ़ गया है, लेकिन इस हार को भूलकर अब आगे बढ़ने की बारी है.



टीम इंडिया 18 नवंबर से नई सीरीज़ की शुरुआत कर रही है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का आगाज़ हो रहा है. कप्तान हार्दिक पंड्या की अगुवाई में युवा टीम इंडिया केन विलियमसन की न्यूजीलैंड टीम के साथ भिड़ेगी. भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल तक पहुंचे थे.



gaddi pe koi bhi baithe, jeetega toh India hi! 😎🏏

watch India Tour of New Zealand, 18 Nov onwards, live and exclusive on Prime Video#NZvINDonPrime #CricketOnPrime pic.twitter.com/6plrSBl33F