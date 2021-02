अश्निन ने रचा इतिहास, टेस्ट में पूरे किए 400 विकेट, हैडली-स्टेन को पछाड़ा

टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे कर लिये हैं. अश्विन सबसे तेज 400 विकेट लेने वाले विश्व के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पिंक बॉल टेस्ट के दूसरे दिन जोफ्रा आर्चर को एलबीडब्ल्यू कर यह उपलब्धि हासिल की है. अश्विन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड की दूसरी पारी में 48 रन देकर 4 विकेट निकाले और उनके विकेटों की कुल संख्या 401 हो गई.

साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन और न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली ने 80 टेस्ट मैचों में अपने 400 विकेट पूरे किए थे. जबकि अश्विन ने 77 वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है. अश्विन के नाम इस मैच से पहले 394 विकेट थे. श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने महज 72 टेस्ट मैचों में रिकॉर्ड 400 विकेट पूरे कर लिये थे.

34 साल के अश्विन टेस्ट मैचों में 400 विकेट लेने वाले दुनिया के छठे और भारत के तीसरे स्पिनर हैं. भारतीय स्पिनर्स में अनिल कुंबले और हरभजन सिंह यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. अश्विन 400 विकेट लेने वाले ओवरऑल चौथे भारतीय गेंदबाज हैं. पूर्व कप्तान कपिल देव ने 131 टेस्ट में 434 विकेट लिए थे.

