नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया का जलवा, दूसरे दिन 10 विकेट से इंग्लैड को पीटा

विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दो दिन में मैच खत्म हो गया है. भारत ने इंग्लैंड को पिंक बॉल टेस्ट में 10 विकेट से करारी शिकस्त दी है. पहली बार भारत ने अफगानिस्तान को दो दिन में मात दी थी, जो उसका टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण मैच था. लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम को दो दिन के अंदर चित कर देना टीम इंडिया के लिए बड़ी उपलब्धि है. भारत ने दूसरी बार इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है. इससे पहले 2001 में मोहाली टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी थी.

2018 में अफगानिस्तान की टीम ने बेंगलुरु में अपने टेस्ट इतिहास का पहला मैच खेला था. भारत ने उस टेस्ट मैच को दो दिन में पारी और 262 रनों से जीता था. भारत ने पहली पारी में 474 रन बनाए थे. जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम ने पहली पारी में 109 और दूसरी पारी में फॉलोऑन करते हुए 103 रन बनाए थे. भारत ने चार मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाई. चौथा टेस्ट इसी स्थान पर 4 मार्च से खेला जाएगा.

भारत ने इस तरह से चार मैचों की सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाकर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए. इंग्लैंड इस हार से फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है. टीम इंडिया चौथे मैच को ड्रॉ कराने पर भी जून में लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलने का अधिकार हासिल कर लेगी.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 112 रनों पर सिमट गई. अक्षर पटेल ने छह और रविचंद्रन अश्विन ने तीन विकेट हासिल किए. भारत भी पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाया और पूरी टीम 145 रनों पर सिमट गई. ओपनर रोहित शर्मा 66 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. जो रूट ने पांच और जैक लीच ने चार विकेट लिये. भारत को पहली पारी के आधार पर 33 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त मिली.

