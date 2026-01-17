scorecardresearch
 
T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश ने नहीं दिया ICC के इंड‍ियन अध‍िकारी को वीजा? जानें सच्चाई

ICC और BCB के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बांग्लादेश दौरे पर गए ICC प्रतिनिधिमंडल में भारतीय अधिकारी को वीजा नहीं म‍िलने की बात कही जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है क‍ि अकेले एंड्रयू एफग्रेव बांग्लादेश को भारत में खेलने के लिए सुरक्षा आश्वासन दे रहे हैं. जान‍िए पूरे मामले की सच्चाई...

बांग्लादेश टीम भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर चुकी है (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल टीम के बांग्लादेश जाने की खबरें थीं. अब कुछ र‍िपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश दौरे के लिए गए ICC प्रत‍िन‍िध‍िमंडल के एक भारतीय अध‍िकारी को वीजा नहीं म‍िला. बांग्लादेश की स्थानीय मीड‍िया में इस बात का दावा किया गया. 

दावा यह भी हुआ क‍ि ICC के हेड ऑफ एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी एंड्रयू एफग्रेव को 17 जनवरी को अकेले बांग्लादेश पहुंचना पड़ा. उनके साथ जाने वाले वरिष्ठ ICC अधिकारी भारतीय नागरिक थे , लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें समय पर वीजा नहीं म‍िला. लेकिन इस मामले में कोई भी सच्चाई नहीं है. 

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तानी' होना मुसीबत, इन 2 अंग्रेज ख‍िलाड़‍ियों को नहीं मिला भारत का VISA... टूटेगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का सपना?

BPL Boycott: नजमुल इस्लाम से Public Apology की मांग

यह दौरा ICC और BCB के बीच चल रही हाई-लेवल बातचीत का आखिरी चरण माना जा रहा है. T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, लेकिन उससे पहले ही आयोजन पर संकट के बादल छा गए हैं.

दरअसल, बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ICC से अनुरोध किया था  कि भारत में होने वाले उनके ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं. उनका कहना है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता है.
यह भी पढ़ें: BCB की निकलेगी हेकड़ी, ICC की टीम होगी बांग्लादेश में लैंड, T20 वर्ल्ड कप 2026 पर होगा अंत‍िम फैसला

वैसे T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब तीन हफ्ते से भी कम समय बचा है. अगर यह विवाद जल्द नहीं सुलझा, तो टूर्नामेंट की पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है. अब सबकी नजरें ICC प्रत‍िन‍िध‍िमंडल पर टिकी हैं. अगर वह बांग्लादेश को मनाने में असफल रहते हैं, तो टूर्नामेंट का भविष्य संकट में पड़ सकता है. 

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

