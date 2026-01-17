टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल टीम के बांग्लादेश जाने की खबरें थीं. अब कुछ र‍िपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश दौरे के लिए गए ICC प्रत‍िन‍िध‍िमंडल के एक भारतीय अध‍िकारी को वीजा नहीं म‍िला. बांग्लादेश की स्थानीय मीड‍िया में इस बात का दावा किया गया.

और पढ़ें

दावा यह भी हुआ क‍ि ICC के हेड ऑफ एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी एंड्रयू एफग्रेव को 17 जनवरी को अकेले बांग्लादेश पहुंचना पड़ा. उनके साथ जाने वाले वरिष्ठ ICC अधिकारी भारतीय नागरिक थे , लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें समय पर वीजा नहीं म‍िला. लेकिन इस मामले में कोई भी सच्चाई नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'पाकिस्तानी' होना मुसीबत, इन 2 अंग्रेज ख‍िलाड़‍ियों को नहीं मिला भारत का VISA... टूटेगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का सपना?

यह दौरा ICC और BCB के बीच चल रही हाई-लेवल बातचीत का आखिरी चरण माना जा रहा है. T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, लेकिन उससे पहले ही आयोजन पर संकट के बादल छा गए हैं.

दरअसल, बांग्लादेश सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ICC से अनुरोध किया था कि भारत में होने वाले उनके ग्रुप स्टेज मैच श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं. उनका कहना है कि मौजूदा राजनीतिक हालात में खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर चिंता है.

यह भी पढ़ें: BCB की निकलेगी हेकड़ी, ICC की टीम होगी बांग्लादेश में लैंड, T20 वर्ल्ड कप 2026 पर होगा अंत‍िम फैसला

Advertisement

वैसे T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में अब तीन हफ्ते से भी कम समय बचा है. अगर यह विवाद जल्द नहीं सुलझा, तो टूर्नामेंट की पूरी योजना खतरे में पड़ सकती है. अब सबकी नजरें ICC प्रत‍िन‍िध‍िमंडल पर टिकी हैं. अगर वह बांग्लादेश को मनाने में असफल रहते हैं, तो टूर्नामेंट का भविष्य संकट में पड़ सकता है.

---- समाप्त ----