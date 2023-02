Ind Vs Aus 1st Test: 91 का स्कोर और 2 घंटे में पारी खत्म... टीम इंडिया ने ऐसे खत्म किया नंबर-1 ऑस्ट्रेलिया का घमंड

बहुचर्चित बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच सिर्फ 3 दिन में ही खत्म हो गया है. नागपुर में हुए पहले टेस्ट मैच में भारत ने पारी और 132 रनों से जीत दर्ज की है. स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के कमाल के दमपर टीम इंडिया ने यह जीत हासिल की. टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 2 घंटे में अपनी पूरी टीम को गंवा दिया. चार टेस्ट मैच की टेस्ट सीरीज़ में भारत अब 1-0 से आगे हो गया है.

2 घंटे में सिमट गई ऑस्ट्रेलिया की पारी

नागपुर टेस्ट के तीसरे दिन जब लंच से ठीक पहले टीम इंडिया की पारी 400 के स्कोर पर ऑलआउट हुई और उसे 223 की लीड मिली. तब किसी को नहीं लगा था कि कंगारू टीम इतनी जल्दी घुटने टेक देगी. टीम इंडिया ने सिर्फ 91 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को ऑलआउट कर दिया. कमाल की बात ये है कि सिर्फ 2 घंटे के भीतर पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑलआउट हो गई. 12 बजे ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू हुई थी और 2 बजे के करीब मैच ही खत्म हो गया.

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 30 ओवर ही खेल पाई. भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उसका यह दूसरा लो-स्कोर है, जबकि भारत में सबसे कम स्कोर है. ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद नहीं होगी कि अश्विन-जडेजा की फिरकी के आगे उसका इतना बुरा हाल होगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 दिन में 2 बार ऑलआउट हुई.

क्लिक करें: नागपुर टेस्ट के तीसरे दिन की पूरी कवरेज

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के विकेट

1/7, उस्मान ख्वाजा, 1.5 ओवर

2/26, मार्नस लैबुशेन, 10.5 ओवर

3/34, डेविड वॉर्नर, 13.5 ओवर

4/42, मैट रैनशॉ, 15.2 ओवर

5/52, पीटर हैंड्सकॉम्ब, 17.2 ओवर

6/64, एलेक्स कैरी, 19.2 ओवर

7/67, पैट कमिंस, 22.4 ओवर

8/75, टॉड मर्फी, 26.3 ओवर

9/88, नाथन लायन, 30.6 ओवर

10/91, स्कॉट बोलैंड, 32.3 ओवर

A splendid five-wicket haul in the second innings from @ashwinravi99 inspires #TeamIndia to a comprehensive victory in the first #INDvAUS Test 🙌🏻



Scorecard ▶️ https://t.co/SwTGoyHfZx…#INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/wvecdm80k1