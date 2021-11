Ind vs Nz, Kanpur Test: कीवियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगा ग्रीनपार्क, 1983 से कोई मैच नहीं हारा भारत

Ind vs Nz, Kanpur Test: कानपुर का ग्रीनपार्क स्टेडियम भारत के सबसे पुराने टेस्ट खेलने वाले ग्राउंड्स में से एक है. इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच जनवरी 1952 में खेला गया था. तब भारत और इंग्लैंड के बीच हुए मुकाबले में इंग्लैंड ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी.

इस हार के बाद 6 साल बाद इस मैदान पर कोई टेस्ट खेला गया, भारतीय टीम 1958 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरी थी. इस मुकाबले में भारत को 203 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा था.

भारतीय टीम को ग्रीनपार्क स्टेडियम में पहली जीत दिसंबर 1959 में मिली थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले को भारतीय टीम ने 119 रनों से जीता था. इस मैच में भारतीय ऑफ स्पिनर जसुभाई पटेल ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में 69 रन देकर 9 विकेट झटके थे. इस जीत के बाद भारतीय टीम के लिए यह मैदान काफी सफल साबित हुआ और टीम इंडिया 1983 तक ग्रीनपार्क स्टेडियाम में एक भी टेस्ट मैच नहीं हारी.

Getting match ready 👌 👌#TeamIndia get into the groove for the first @Paytm #INDvNZ Test in Kanpur 🎥 🔽 pic.twitter.com/etYceLxAeD