Ind Vs Nz, Ajinkya Rahane: ‘100 बनाना ही जरूरी नहीं...’, कानपुर टेस्ट से पहले कप्तान रहाणे का बड़ा बयान

Ind Vs Nz, Ajinkya Rahane: भारतीय टीम गुरुवार को कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलने उतरेगी. टेस्ट मैचों में कप्तान अजिंक्य रहाणे की फॉर्म चिंताजनक रही है, ऐसे में खुद कप्तान ने लगातार उठ रहे सवालों का जवाब दिया है. अजिंक्य रहाणे का कहना है कि वह अपनी फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हैं, क्योंकि हर मैच में 100 बनाना जरूरी नहीं होता है.



कानपुर टेस्ट से एक दिन पहले अजिंक्य रहाणे ने कहा, ‘मैं फॉर्म को लेकर चिंतित नहीं हुई हूं, मेरा काम टीम की मदद करना है जितना भी मैं कर सकता हूं. इसका मतलब ये नहीं है कि हर मैच में आपको 100 रन ही बनाने हैं. 30, 40 और 50 के स्कोर भी काफी जरूरी होते हैं.’’

आपको बता दें कि पिछले 11 टेस्ट मैचों में अजिंक्य रहाणे की औसत सिर्फ 19 ही है, यही वजह है कि उनकी फॉर्म पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे.



𝗦𝗼𝗺𝗲 𝗿𝗶𝗴𝗵𝘁-𝗮𝗿𝗺 𝗼𝗳𝗳-𝘀𝗽𝗶𝗻 𝗮𝗻𝘆𝗼𝗻𝗲? 🤔



🎥 That moment when #TeamIndia Head Coach Rahul Dravid rolled his arm over in the nets. 👍 👍#INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/97YzcKJBq3