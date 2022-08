Ind Vs HKG Playing 11 Asia Cup 2022: हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ हार्दिक पंड्या टीम इंडिया से बाहर, इस प्लेयर की एंट्री

India Vs Hong kong: एशिया कप में भारतीय टीम बुधवार को अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है. पहले मैच में पाकिस्तान को पटकने के बाद अब टीम इंडिया का सामना हॉन्ग कॉन्ग से है. इस मैच में टीम इंडिया की पहले बल्लेबाजी है, हॉन्ग कॉन्ग ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला लिया है.

टीम इंडिया ने इस मैच में एक बदलाव किया है और पाकिस्तान के खिलाफ मैच जिताने वाले हार्दिक पंड्या को आराम दिया गया है. कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि आगे के टूर्नामेंट के लिए हार्दिक पंड्या टीम के लिए जरूरी हैं, ऐसे में उन्हें आराम दिया गया है. हार्दिक पंड्या की जगह ऋषभ पंत की टीम में एंट्री हुई है.

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, रवींद्र जडेजा, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह

भारत के खिलाफ हॉन्ग कॉन्ग की प्लेइंग-11: निजकत खान (कप्तान), यसीम मुर्तजा, बाबर हयात, किंचित शाह, एजाज खान, स्कॉट मैक्कैनी, जीशान अली, हारून अरशद, एहसान खान, आयुश शुक्ला, मोहम्मद गज़नफर

