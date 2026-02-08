scorecardresearch
 
लाहौर में PCB-BCB और ICC की 'सीक्रेट मीटिंग', भारत-पाक वर्ल्ड कप मैच पर सुलझ सकता है विवाद

भारत-पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार को टालने के लिए लाहौर में PCB प्रमुख मोहसिन नकवी, BCB अध्यक्ष और ICC के अधिकारी के बीच अहम बैठक हुई. ICC द्वारा नियुक्त मध्यस्थ इमरान ख्वाजा इस गतिरोध को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.

मोहसिन नकवी ने गद्दाफी स्टेडियम में BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम और ICC के डिप्टी चेयरमैन से मुलाकात की. (Photo- X/PCB)
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने रविवार को लाहौर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा से अहम बैठक की. यह बैठक गद्दाफी स्टेडियम में हुई, जिसकी तस्वीरें PCB ने जारी कीं हैं.

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले हाई-वोल्टेज टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर बने गतिरोध को सुलझाने की कोशिशें तेज हो गई हैं.

दरअसल, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी थी. पाकिस्तान का तर्क था कि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है, क्योंकि ICC ने सुरक्षा कारणों का हवाला देने के बावजूद बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने से मना कर दिया था. 

स्पष्टीकरण के बाद बैकफुट पर पाकिस्तान

इसके बाद ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया था, जिससे विवाद और गहरा गया. ख्वाजा, जो ICC में सिंगापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस संस्था में एक प्रभावशाली भूमिका में हैं. इतना ही नहीं एक एसोसिएट सदस्य निदेशक के रूप में बोर्ड में उनके पास वोटिंग अधिकार हैं. ख्वाजा रविवार को लाहौर पहुंचे थे ताकि मोहसिन नकवी से बातचीत कर मामला सुलझाया जा सके.

सूत्रों के मुताबिक, ICC ने पाकिस्तान से स्पष्टीकरण भी मांगा है कि वह इस मैच से हटने के लिए 'फोर्स मेज्योर' (Force Majeure) क्लॉज का इस्तेमाल कैसे कर सकता है जिसके बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है. भरोसेमंद सूत्र ने PTI को बताया कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड द्वारा PCB को एक ईमेल भेजने के बाद हालात बदल गए हैं, जिसमें उनसे बॉयकॉट खत्म करने का आग्रह किया गया था.

श्रीलंका का कहना है कि अगर भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं होता है, तो सभी स्टेकहोल्डर्स और ब्रॉडकास्टर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा. लेकिन अब उम्मीद की एक किरण दिख रही है क्योंकि PCB ने बातचीत के लिए ICC से संपर्क किया है.

बैठक के बाद संकेतों से लग रहा है कि पाकिस्तान का रुख अब नरम पड़ रहा है. कहा जा रहा है कि चर्चा सकारात्मक रही और खेल के हित को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि 15 फरवरी को कोलंबो में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. 

