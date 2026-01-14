भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित T20 वर्ल्ड कप 2026 मुकाबले के टिकटों की बिक्री शुरू होते ही ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म BookMyShow की वेबसाइट बुधवार को क्रैश हो गई. जैसे ही टिकट बिक्री के दूसरे चरण की शुरुआत हुई, लाखों फैन्स एक साथ वेबसाइट पर लॉगिन करने लगे, जिससे सर्वर पर भारी दबाव पड़ा और साइट कुछ ही मिनटों में ठप हो गई.

ध्यान रहे दोनों देशों के बीच यह मुकाबला कोलंबो में होना है. जिसे लेकर फैन्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया. जैसे ही टिकट उपलब्ध हुए, बड़ी संख्या में यूजर्स ने एक साथ टिकट खरीदने की कोशिश की. इसके कारण वेबसाइट पर लॉगिन फेल होने, पेज लोड न होने और भुगतान अटकने जैसी समस्याएं सामने आईं.

🚨Important announcement for ICC Men’s T20 World Cup🚨 pic.twitter.com/NoeoZ5Brrg — BookMyShow (@bookmyshow) January 14, 2026

दरअसल, एक साथ लाखों रिक्वेस्ट आने से प्लेटफॉर्म के सर्वर ओवरलोड हो गए। कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर कर बताया कि उन्हें लंबे समय तक वेटिंग क्यू में रखा गया, जबकि कुछ के पैसे कट गए लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं हुआ.

BookMyShow से जुड़े एक सूत्र ने PTI से कहा- एक साथ अत्यधिक संख्या में लॉगिन और ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट आने से सिस्टम पर भारी दबाव पड़ा, जिससे वेबसाइट क्रैश हो गई. बाद में कंपनी ने एक्स पर भी इस लेकर सफाई दी.

@bookmyshow been in the queue at the same spot for over an hour now. Fix your shitty system. pic.twitter.com/mICZhKniog — Dylan D'Souza (@DylanJosh) January 14, 2026

You literally have one job to do @bookmyshow.



And you always manage to totally screw it up. Always. Love the consistency. Why do you have to open up tickets less than a month before the #ICCT20WorldCup pic.twitter.com/vMe89A9MQu — Aritra Bose (@_aritrabose) January 14, 2026

भारत-पाकिस्तान मुकाबला T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला माना जा रहा है. दोनों देशों के बीच क्रिकेट प्रतिद्वंद्विता हमेशा से फैन्स के लिए खास रही है, और यही वजह है कि इस मैच के टिकटों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. यह हाई-वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा. उम्मीद है कि जल्द ही टिकटिंग प्लेटफॉर्म तकनीकी समस्याओं को ठीक कर दोबारा बिक्री शुरू करेगा.

