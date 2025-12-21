scorecardresearch
 
क्या फिर होगा ट्रॉफी विवाद? भारत-पाकिस्तान फाइनल में मोहसिन नकवी की एंट्री बनी चर्चा का विषय

सितंबर में आयोजित एशिया कप के दौरान ट्रॉफी विवाद हुआ था. तब भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से साफ मना कर दिया था. नकवी इसके बाद ट्रॉफी लेकर फुर्र हो गए थे. अब अंडर-19 एशिया कप में नकवी की मौजूदगी से सरगर्मियां तेज हो गई हैं.

U19 एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टक्कर है. (Photo: ACC/Getty)
भारत और पाकिस्तान के बीच एसीसी अंडर-19 एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला 21 दिसंबर (आज) है. दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में हो रहे फाइनल पर फैन्स की निगाहें टिकी हैं. इस साल भारत-पाकिस्तान के बीच दूसरी बार एशिया कप फाइनल खेला जा रहा है. इससे पहले सीनियर टीमों के बीच सितंबर में खिताबी मुकाबला खेला गया था, जिसे भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धो दिया था.

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के भी इस खिताबी मुकाबले में मौजूद रहेंगे, जिसके चलते इस मैच को लेकर दिलचस्पी और बढ़ गई है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मोहसिन नकवी स्टेडियम में जाकर मैच लाइव देखेंगे और मुकाबले के बाद होने वाले क्लोजिंग सेरेमनी में भी हिस्सा लेंगे, जहां विजेता टीम को ट्रॉफी दी जाएगी.

ट्रॉफी को लेकर फिर होगा विवाद?
अब सवाल है कि यदि भारतीय टीम यहां भी खिताब जीतती है, तो एक बार फिर ट्रॉफी विवाद तो नहीं होगा. सीनियर एशिया कप में भारतीय टीम की खिताबी जीत के बाद मैदान पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था. भारतीय टीम ने तब मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. उधर नकवी भी अपनी जिद पर कायम रहे. बाद में नकवी ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले आए थे. आगे चलकर ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस में रख दी गई, जो अब तक भारत नहीं आई है.

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की ओर से मोहसिन नकवी को ईमेल भेजा गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि एशिया कप की ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत को सौंपी जाए. लेकिन इसके बावजूद नकवी अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने ट्रॉफी सौंपने को लेकर कोई लचीलापन नहीं दिखाया था.

इसके बाद बीसीसीआई ने यह मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सामने उठा दिया. आईसीसी ने राय दी थी कि इस विवाद का शांतिपूर्ण और आपसी सहमति से समाधान निकाला जाना चाहिए.उधर एसीसी ने बीसीसीआई को सुझाव दिया था कि नवंबर के पहले हफ्ते में दुबई में अलग से ट्रॉफी सेरेमनी आयोजित की जाए, जिसे बीसीसीआई ने ठुकरा दिया था. बीसीसीआई का साफ कहना है कि ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत भेजी जाए.

