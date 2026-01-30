scorecardresearch
 
Duck in Cricket: क्रिकेट में तो 0 पर आउट होना भी स्पेशल, जानें क्रिकेट के 10 'डक' की कहानी

Duck in Cricket: टीम इंड‍िया के ओपनर अभ‍िषेक शर्मा न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ सीरीज में दो बार गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर आउट हो गए, ऐसे में सवाल उठता है कि क्रिकेट के खेल में कुल कितने डक होते हैं. वहीं वो साथ ही रॉयल डक (प्लेटिनम डक) का भी श‍िकार हुए.

वाइजैग टी20 में अभ‍िषेक शर्मा गोल्डन डक के साथ रॉयल डक का भी श‍िकार बने (Photo: PTI)
Duck in Cricket: वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 न्यूजीलैंड की टीम ने 50 रनों से अपने नाम किया. इस तरह सीरीज का अब  इस मुकाबले में अभ‍िषेक शर्मा इस मौजूदा सीरीज में दूसरी बार गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए 0 पर आउट हुए. वाइजैग में तो वो रॉयल डक (प्लेटिनम डक) का भी श‍िकार बने. 

वाइजैग में उनको मैट हेनरी ने डेवोन कॉन्वे के हाथों  आउट हुए थे. इससे पहले अभ‍िषेक शर्मा रायपुर टी20 में भी पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे. तब भी उनको कॉन्वे ने कैच किया था, लेकिन तब गेंदबाज जैकब डफी थे. 

अभ‍िषेक ने इस सीरीज या तो हाई स्ट्राइक रेट से बड़ी फिफ्टी बनाई है या ज़ीरो पर आउट हुए हैं, दो डक के बावजूद उनका एवरेज 50.66 है.अभ‍िषेक भारत के लिए भारत के लिए T20I में 3 डक बना चुके हैं. 

आइए अब जान लेते हैं क्रिकेट में कितने प्रकार के डक होते हैं, वैसे देखा जाए तो क्रिकेट में कुल मिलाकर 10 डक होते हैं... 

डायमंड डक: क्रिकेट में जब कोई बैटर खाता खोले बिना और एक भी गेंद खेले बिना आउट हो जाता है, तो उसे 'डायमंड डक' कहा जाता है. ऐसा आउट बहुत कम देखने को मिलता है और यह सिर्फ दो परिस्थितियों में ही संभव होता है, रन आउट या फिर टाइम आउट.वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट होकर चर्चा में आए थे.

गोल्डन डक: क्रिकेट में जब कोई बल्लेबाज अपनी पारी की पहली ही गेंद पर आउट हो जाता है, तो उसे 'गोल्डन डक' कहा जाता है. मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम के अभ‍िषेक शर्मा 2 बार पहली ही गेंद पर आउट हुए. 

सिल्वर डक: क्रिकेट के मुकाबले में जब कोई बैटर क्रीज पर आता है और दूसरी बॉल पर ही बगैर खाता खोले आउट हो जाता है, तो इसे सिल्वर डक कहा जाता हैं.  

ब्रॉन्ज डक: जब बल्लेबाज मैदान पर उतरता है और बगैर खाता खोले तीसरी बॉल पर आउट हो जाता है, तो इसे ब्रॉन्ज डक कहते हैं. यानी तीसरी बॉल पर जीरो 
पर आउट होना 'ब्रॉन्ज डक' कहलाता है. 

रॉयल डक या प्लेटिनम डक: क्रिकेट में रॉयल डक या प्लेटिनम डक सिर्फ ओपनिंग बल्लेबाजो से जुड़ा होता है. जब कोई ओपनर मैच की पहली ही गेंद पर खाता खोले बिना आउट हो जाता है, तो उसे रॉयल या प्लेटिनम डक कहा जाता है. यह डक का सबसे दुर्लभ और दुर्भाग्यपूर्ण रूप माना जाता है. अभ‍िषेक वाइजैग में इसी तरह आउट हुए थे. 

लाफिंग डक: क्रिकेट में लाफिंग डक का मामला बहुत ही दुर्लभ होता है. अगर किसी टीम की पारी की आखिरी गेंद पर कोई बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हो जाता है, तो उसे लाफिंग डक कहा जाता है.

पेयर डक: पेयर डक सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलता है. जब कोई बल्लेबाज टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शून्य पर आउट हो जाता है, तो इसे पेयर कहा जाता है. इसमें यह मायने नहीं रखता कि उसने कितनी गेंदें खेलीं.

किंग पेयर डक: किंग पेयर डक भी टेस्ट क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है. अगर कोई बल्लेबाज टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अपनी-अपनी पहली ही गेंद पर बिना रन बनाए आउट हो जाता है, तो उसे किंग पेयर डक कहा जाता है.

टाइटेनियम डक: टाइटेनियम डक और डायमंड डक काफी हद तक एक जैसे होते हैं. फर्क बस इतना है कि टाइटेनियम डक टीम की पारी की पहली गेंद से जुड़ा होता है. यानी जब कोई बल्लेबाज़ टीम की पारी की पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाए और बिना गेंद खेले आउट होता है, तो उसे टाइटेनियम डक माना जाता है.

गोल्डन गूज डक: गोल्डन गूज डक का कॉन्सेप्ट गोल्डन डक जैसा ही है, लेकिन इसमें सीजन का पहलू जुड़ जाता है. अगर कोई बल्लेबाज किसी नए सीजन के पहले मैच की पहली गेंद पर खाता खोले बिना आउट हो जाए, तो उसे गोल्डन गूज कहा जाता है.


वैसे 25 साल के अभिषेक ने इस सीरीज में गुवाहाटी में हुए टी20 मैच के दौरान बरसापारा स्टेडियम में मज 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. उनसे पहले युवराज सिंह ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था, जो आज भी एक र‍िकॉर्ड है. 

अभ‍िषेक ने अब तक भारत के ल‍िए 37 टी20 मैचों की 36 पार‍ियां खेली हैं. जहां वो  1267 रन 37.26 के एवरेज और 194.92 के स्ट्राइक रेट से बना चुके हैं. खास बात यह है कि इस छोटे से कर‍ियर में  इन मुकाबलों में 119 चौके और 86 छक्के मार चुके हैं. 

 

