IND vs NZ: सीरीज पर कब्जा करने उतरेगी टीम इंडिया, गुवाहाटी में ऐसी होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार, 25 जनवरी को गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. शुरुआती दो मैचों में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है, जबकि न्यूजीलैंड के लिए यह मैच वापसी करने का बड़ा मौका होगा. अगर भारत ने ये मैच जीता तो सीरीज पर भी टीम इंडिया का कब्जा हो जाएगा.

और पढ़ें

रायपुर टी20 में भारत की बल्लेबाजी ने जिस तरह दबदबा बनाया, उसने साफ कर दिया कि घरेलू परिस्थितियों में टीम इंडिया कितनी खतरनाक है. सूर्यकुमार यादव ने फॉर्म में वापसी करते हुए आक्रामक लेकिन संयमित पारी खेली, वहीं ईशान किशन और रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाजों ने टीम की बल्लेबाजी को और गहराई दी.

अक्षर की हो सकती है वापसी

अब गुवाहाटी में भारत की कोशिश इसी लय को बनाए रखने और सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी. अच्छी खबर यह है कि अगर अक्षर पटेल फिट होते हैं, तो वह इस मैच में वापसी कर सकते हैं. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह के खेलने की भी पूरी संभावना है, जिससे भारतीय गेंदबाजी और मजबूत होगी.

यह भी पढ़ें: 785 दिन का इंतजार, घरेलू मेहनत और धमाकेदार वापसी... भारतीय क्रिकेट के 'सिंड्रेला मैन' बने ईशान किशन

Advertisement

दूसरी ओर न्यूजीलैंड के लिए हालात आसान नहीं हैं. रायपुर में लंबे समय तक मैच में बने रहने के बावजूद टीम निर्णायक मौकों पर पिछड़ गई. कप्तान मिचेल सैंटनर पहले ही मान चुके हैं कि भारत के खिलाफ 200 या 210 रन अब सुरक्षित स्कोर नहीं रह गया है. ऐसे में न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी में और ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाना पड़ सकता है.

न्यूजीलैंड में हो सकते हैं बदलाव

न्यूजीलैंड की टीम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं. तेज गेंदबाज काइल जैमीसन को मौका दिया जा सकता है, जो चोटिल एडम मिल्ने की जगह टीम से जुड़े हैं. जैमीसन की ऊंचाई और उछाल गुवाहाटी की पिच पर अहम भूमिका निभा सकती है. बल्लेबाजी में डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी.

कैसा है पिच का मिजाज

बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है. यहां खेले गए पिछले टी20 मुकाबले में 220 से ज्यादा रन बने थे, जिससे एक और हाई-स्कोरिंग मैच की उम्मीद की जा रही है. छोटी बाउंड्री और सपाट पिच गेंदबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकती है.

यह भी पढ़ें: कप्तान सूर्या ने बताया अपनी दमदार वापसी का सीक्रेट, पत्नी की इस सलाह को दिया क्रेडिट

Advertisement

भारत के लिए यह मैच न सिर्फ सीरीज जीतने का मौका है, बल्कि टी20 विश्व कप से पहले टीम संयोजन को और मजबूत करने का भी अवसर है. वहीं न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला सीरीज में बने रहने और आत्मविश्वास वापस पाने के लिहाज से बेहद अहम होगा.

अब देखना दिलचस्प होगा कि गुवाहाटी की पिच पर एक बार फिर बल्ला बोलता है या न्यूजीलैंड कोई नया प्लान लेकर भारत को चुनौती देता है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग 11: टिम सिफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, इश सोढ़ी, जैकब डफी.

---- समाप्त ----