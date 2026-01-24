कप्तान सूर्या ने बताया अपनी दमदार वापसी का सीक्रेट, पत्नी की इस सलाह को दिया क्रेडिट

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खुलासा किया है कि खराब दौर से बाहर निकलने में उनकी पत्नी देविशा शेट्टी की सलाह ने अहम भूमिका निभाई. लंबे समय से रन नहीं बना पाने के बाद सूर्यकुमार ने बताया कि उन्होंने मानसिक रूप से खुद को थोड़ा शांत किया और घर से मिली सलाह पर भरोसा किया, जिससे उन्हें दोबारा अपनी लय हासिल करने में मदद मिली. यह वापसी रायपुर टी20 मैच में देखने को मिली.

रायपुर में शुक्रवार को सूर्यकुमार यादव का बल्ला गरजा. मैच के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में सूर्यकुमार यादव और ईशान किशन के बीच बातचीत दिखाई गई. इस वीडियो में भारतीय कप्तान ने अपने खराब फॉर्म के दौरान की मानसिक स्थिति और घर से मिली सलाह के असर के बारे में खुलकर बात की.

क्या बोले सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार ने कहा, 'कभी-कभी जब हम घर जाते हैं तो वहां भी एक कोच बैठा होता है, जिससे आपकी शादी हुई होती है. वह मुझसे कहती रहती है कि थोड़ा समय लो, खुद को शांत रखो. उसने मुझे बहुत करीब से देखा है, इसलिए वह मेरे दिमाग को भी समझती है.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैंने उसकी बात मानी और अपनी पारी में थोड़ा समय लिया. पिछले मैच में भी ऐसा किया और इस मैच में भी.'

सूर्यकुमार ने यह भी स्वीकार किया कि नेट्स में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद जब तक मैच में रन नहीं बनते, तब तक आत्मविश्वास पूरी तरह नहीं आता. उन्होंने कहा, मैं लोगों से कहता रहा हूं कि मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं, लेकिन मैच में रन नहीं बनते तो भरोसा नहीं आता. मुझे 2–3 दिन का अच्छा आराम मिला, मैं घर गया और खुद को पूरी तरह सोशल मीडिया से दूर रखा. पिछले तीन हफ्तों में मैंने अच्छी प्रैक्टिस की, जिससे मेरा माइंडसेट सही हुआ.

सूर्या ने खेली 82 रनों की आतिशी पारी

इस मेहनत का नतीजा रायपुर टी20 में देखने को मिला, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को सात विकेट से हराया. 210 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में 82 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में नौ चौके और चार छक्के शामिल थे. यह उनकी 468 दिन और 24 पारियों बाद आई टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतकीय पारी थी.

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी. टीम ने सिर्फ 1.1 ओवर में दो विकेट गंवा दिए थे. संजू सैमसन छह रन बनाकर आउट हो गए, जबकि अभिषेक शर्मा खाता भी नहीं खोल सके. ऐसे समय में सूर्यकुमार यादव ने पारी को संभाला और फिर तेजी से रन बनाए.

ईशान किशन ने भी अहम भूमिका निभाई. पहले टी20 में सिर्फ आठ रन बनाने वाले किशन ने इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी की. सूर्यकुमार और किशन ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 48 गेंदों में 122 रन की साझेदारी की, जिससे मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में चला गया.

सूर्यकुमार ने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और अपनी पहली 11 गेंदों पर 11 रन बनाए. इसके बाद उन्होंने तेजी पकड़ ली और सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. ईशान किशन ने 32 गेंदों में 76 रन बनाए और भारत ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

नागपुर टी20 से पहले सूर्यकुमार यादव 22 पारियों से अर्धशतक नहीं लगा पाए थे. उनका पिछला टी20 अर्धशतक अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ आया था. हालांकि, रायपुर की यह पारी उनके फॉर्म में वापसी का साफ संकेत मानी जा रही है.

अब 25 जनवरी को गुवाहाटी में खेले जाने वाले तीसरे टी20 में सूर्यकुमार इसी लय को बरकरार रखते हुए भारत को सीरीज जिताने की कोशिश करेंगे.



