अर्शदीप-बदोनी IN... ये 2 खिलाड़ी OUT, इंदौर वनडे में कप्तान शुभमन गिल करेंगे बड़े बदलाव! ऐसी हो सकती है प्लेइंग-11

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में अर्शदीप सिंह और आयुष बदोनी को मौका मिल सकता है. भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर वनडे सीरीज कब्जाना चाहेगी. फिलहाल तीन मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच इंदौर में होना है. (Photo: Getty)
भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार (18 जनवरी) को इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा. मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा. वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है. ऐसे में जो भी टीम यह मैच जीतेगी, वो सीरीज अपने नाम कर लेगी. सीरीज का पहला मुकाबला वडोदरा में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी. वहीं राजकोट में खेले गए मुकाबले को कीवी टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया था.

इंदौर ओडीआई में भारतीय टीम की प्लेइंग-11 पर भी फैन्स की निगाहें रहेंगी. भारतीय टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में कुछ अहम बदलाव कर सकता है. राजकोट ओडीआई में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. बल्लेबाजी और गेंदबाजी में वो कोई खास योगदान नहीं दे सके. ऐसे में तीसरे मैच के लिए उन्हें प्लेइंग-11 से बाहर किया जा सकता है. नीतीश की जगह दिल्ली के युवा बल्लेबाज और स्पिन ऑलराउंडर आयुष बदोनी की एंट्री संभव है. बदोनी को को चोटिल वॉशिंगटन सुंदर के स्थान पर भारतीय स्क्वॉड में जोड़ा गया था.

यह भी पढ़ें: इंदौर वनडे से पहले महाकाल दरबार में लगाई व‍िराट ने हाजिरी... कुलदीप संग भस्म आरती में ल‍िया ह‍िस्सा, VIDEO

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी इंदौर ओडीआई में मौका मिलने की संभावना है. टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज होने के बावजूद उन्हें शुरुआती दो ODI मैचों में नहीं खिलाया गया. तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट तो लिए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने से रोकने में असरदार साबित नहीं हुए. ऐसे में टीम प्रबंधन निर्णायक मैच में प्रसिद्ध की प्लेइंग-11 से छुट्टी कर सकता है.

कोहली-रोहित से धांसू खेल की उम्मीद
टीम इंडिया की बल्लेबाजी यूनिट में बदलाव शायद ही दिखेगा. कप्तान शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, उप-कप्तान श्रेयस अय्यर और विकेटकीप बल्लेबाज केएल राहुल की प्लेइंग-11 में जगह सुरक्षित मानी जा रही है. स्पिनर कुलदीप यादव की जगह भी पक्की है. कानपुर के इस स्टार गेंदबाज से टीम को निर्णायक मुकाबले में मैच-विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद होगी. खराब फॉर्म से जूझ रहे ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को भी एक और मौका मिलने की पूरी संभवाना है. तेज गेंदबाजी यूनिट में हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज अपनी लय कायम रखना चाहेंगे.

उधर न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11 में बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है. स्पिनर जेडन लेनोक्स ने अपने डेब्यू मुकाबले में काफी प्रभावित किया था, ऐसे में उनका खेलना तय है. डेरिल मिचेल और विल यंग फॉर्म में चल रहे हैं. ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर भारतीय टीम को परेशान कर सकते हैं. इन दोनों का विकेट काफी अहम होगा.

यह भी पढ़ें: 20 साल, 7 मैच 7 जीत... टीम इंड‍िया के लिए इंदौर का होलकर स्टेड‍ियम है क्यों है 'सुपरलकी', न्यूजीलैंड की हार तय!

तीसरे वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, ​डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मिचेल हे (विकेटकीपर), जकारी फाउलकेस, काइल जेमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क और जेडन लेनोक्स.

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल. 

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: डेवोन कॉन्वे, विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल राई, काइल जेमिसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क और जेडन लेनोक्स.

