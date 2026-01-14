IND vs NZ: आयुष बदोनी की जगह क्यों नीतीश रेड्डी को मिला प्लेइंग 11 में मौका, वजह है 'गंभीर' रणनीति

राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया है. चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है.

हालांकि, पहले वनडे में चोटिल होने के बाद सुंदर की जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया था. उन्हें पहली बार टीम इंडिया स्क्वॉड में रखा गया था. लेकिन प्लेइंग इलेवन में उन्हें जगह नहीं दी गई है. कोच गंभीर और कप्तान गिल ने नीतीश रेड्डी को मौका दिया है. ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि आखिर रेड्डी को क्यों मौका मिला और बदोनी को क्यों अभी इंतजार करना होगा.

जानें क्यों रेड्डी को मिला चांस

दरअसल, राजकोट में होने वाले दूसरे वनडे से पहले चर्चा का सबसे बड़ा विषय आयुष बदोनी का संभावित डेब्यू था. टीम इंडिया में ऑलराउंडरों को तरजीह देने की कोच गौतम गंभीर की रणनीति को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार रेड्डी और बदोनी को लेकर माथापच्ची हो रही थी. लेकिन गंभीर ने अनुभवी ऑलराउंडर रेड्डी को मौका दिया. क्योंकि बदोनी बैटिंग के साथ ऑफ स्पिन का विकल्प देते हैं. वहीं, रेड्डी सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. और उन्हें इंटरनेशनल मैच का अनुभव भी है.

बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी ने अब तक 2 वनडे मैच खेले हैं. उन्होंने कुल 27 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 19* रहा. रेड्डी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में 23 अक्टूबर 2025 को खेले थे. उसी दौरे में उन्होंने पर्थ वनडे में डेब्यू किया था.

भारत की प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, मिचेल हे (व‍िकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैक फोक्स, जेडन लेनोक्स

बता दें कि वडोदरा में खेले गए सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी. ऐसे में अगर भारत राजकोट में मैच जीतता है तो वह सीरीज पर भी कब्जा कर लेगा. सीरीज का आखिरी मैच 18 जनवरी को इंदौर में होगा.

