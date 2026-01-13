scorecardresearch
 
आयुष बदोनी की टीम इंड‍िया में क्यों हुई एंट्री? बल्लेबाजी कोच स‍ितांशु कोटक ने राजकोट ODI से पहले बता दी असली वजह

आयुष बदोनी को वॉशिंगटन सुंदर की चोट के बाद टीम इंडिया में शामिल किया गया है. कोच स‍ितांशु कोटक ने इसके पीछे की वजह बताई. उन्होंने कहा भले ही बदोनी की बल्लेबाजी फॉर्म कमजोर रही हो, लेकिन गेंदबाजी में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है.

आयुष बदोनी के सेलेक्शन पर कई सवाल उठे हैं (Photo: PTI)

भारत के बल्लेबाजी कोच स‍ितांशु कोटक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले आयुष बदोनी को टीम इंडिया में शामिल किए जाने की वजह साफ कर दी है. बदोनी को यह मौका वॉशिंगटन सुंदर के चोटिल होने के बाद मिला है, जिससे वह नेशनल में पहली बार शामिल हुए हैं.

हालांकि, बदोनी की बल्लेबाजी फॉर्म हाल के समय में खास नहीं रही है. विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में दिल्ली के लिए खेले गए पांच मैचों की 3 पारियों वह सिर्फ 16 रन ही बना सके. इसके अलावा उनके पिछले 10 मैचों में सिर्फ एक ही 50+ स्कोर देखने को मिला है. ऐसे में उनका चयन कई लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा.

गेंदबाजी में किया शानदार प्रदर्शन
जहां बल्लेबाजी में बदोनी का प्रदर्शन फीका रहा, वहीं गेंदबाजी में उन्होंने शानदार सुधार दिखाया है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में उन्होंने 10 विकेट झटके. वहीं विजय हजारे ट्रॉफी में रेलवे के खिलाफ उन्होंने 3/30 का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.

कोटक ने बताई चयन की असली वजह
वहीं राजकोट मैच की प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में स‍ितांशु कोटक ने कहा कि टीम को ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी, जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी के साथ-साथ 4-5 ओवर गेंदबाजी भी कर सके.

यह भी पढ़ें: गौतम गंभीर कर रहे हैं पक्षपात? आयुष बदोनी के सेलेक्शन पर लगी सवालों की झड़ी... जान‍िए अंदर की कहानी

उन्होंने कहा- वह लगातार खेल रहा है और परफॉर्म कर रहा है. उसने इंडिया A के लिए भी खेला है. आमतौर पर कोई भी टीम सिर्फ पांच गेंदबाजों के साथ वनडे नहीं खेलती है. अगर वॉशी (वॉश‍िंगटन सुंदर) चोटिल हैं और हमारे पास सिर्फ पांच गेंदबाज हों, तो ओवर कौन पूरे करेगा? हमें ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो 4-5 ओवर डाल सके, इसलिए उसका चयन किया गया.

आयुष बदोनी का अब तक का करियर
26 साल के आयुष बदोनी ने अभी तक इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्हें मौका मिल सकता है. उन्होंने 21 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, वहीं 27 लिस्ट A मुकाबले और 96 टी20 मैच खेले हैं. जहां उन्होंने 4000 से ज्यादा रन बनाए हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 4 शतक भी दर्ज हैं. वहीं ल‍िस्ट ए में उनके नाम एक शतक है. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी को निरंजन शाह स्टेडियम (राजकोट) में खेला जाएगा. अगर टीम इंडिया यह मैच जीतती है, तो सीरीज अपने नाम कर लेगी.

 

---- समाप्त ----
