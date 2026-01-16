scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न्यूजीलैंड के क्रिकेटर के लिए बने PAN-Aadhaar? आकाश चोपड़ा ने लिए मजे, कहा- भारत उन्हें खूब सूट करता है

न्यूजीलैंड के डेर‍िल मिचेल ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में 131* रन की मैच जिताऊ पारी खेली. इस पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मिचेल को भारत में PAN और Aadhaar बनवा लेना चाहिए. चोपड़ा ने उनकी निरंतरता और भारत के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड की भी सराहना की.

Advertisement
X
आकाश चोपड़ा ने डेर‍िल म‍िचेल को लेकर दिया बड़ा बयान (Photo: ITG)
आकाश चोपड़ा ने डेर‍िल म‍िचेल को लेकर दिया बड़ा बयान (Photo: ITG)

आकाश चोपड़ा ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में डेर‍िल मिचेल की शानदार शतकीय पारी की जमकर तारीफ की है. मिचेल ने राजकोट में खेले गए मुकाबले में 131* रन की नाबाद पारी खेलते हुए न्यूजीलैंड को 285 रनों के टारगेट तक पहुंचाया था, उनके शतक की बदौलत भारतीय टीम ने सीरीज में 1-1 से बराबरी की थी. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला बुधवार, 14 जनवरी को खेला गया था. मिचेल ने 117 गेंदों में नाबाद 131 रन बनाए, जिसकी मदद से कीवी टीम ने सात विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. जीत के समय न्यूजीलैंड के हाथ में 15 गेंदें शेष थीं.

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में आकाश चोपड़ा ने मिचेल की तारीफ करते हुए कहा, “डेर‍िल मिचेल, क्या खिलाड़ी हैं. उन्होंने 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्हें भारत इतना पसंद है कि आपको उनका PAN और Aadhaar बनवा देना चाहिए.”

सम्बंधित ख़बरें

IND vs NZ
फुस्स फील्ड‍िंग, गेंदबाजों का सरेंडर... राजकोट में टीम इंड‍िया के हारने की असली कहानी
Daryl Mitchell
न्यूजीलैंड ने राजकोट ODI जीतकर रचा इत‍िहास, पहली बार हुआ ऐसा
Virat Kohli
तेंदुलकर से आगे कोहली, राजकोट में टूटा 'क्रिकेट के भगवान' का यह रिकॉर्ड
Michael Bracewell and Shubman Gill
राजकोट में चेज करना है मुसीबत, मैदान से जुड़ा है ये अजीबोगरीब रिकॉर्ड!
Daryl Mitchell, KL Rahul
राजकोट में टीम इंड‍िया की हार, सीरीज 1-1 से बराबर... राहुल का शतक बेकार

चोपड़ा ने आगे बताया कि मिचेल 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के खिलाफ दो शतक लगाए थे और मौजूदा सीरीज में भी अहम पारियां खेली हैं.

VIDEO: 1 म‍िनट से देखें, जब आकाश चोपड़ा ने की डेर‍िल म‍िचेल की तारीफ 

Advertisement

उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा- उनका Aadhaar लिंक करवा दो और बैंक अकाउंट खुलवा दो, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, धर्मशाला में शतक और इस मैच में भी सेंचुरी बनाई. पिछले मैच में भी 80+ रन बनाए थे. मतलब बहुत कुछ किया है. 

आंकड़ों की बात करें तो डेर‍िल मिचेल अब तक 53 वनडे पारियों में 2553 रन बना चुके हैं. उनका एवरेज 56.73 का है. भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड और भी जबरदस्त है. जहां वो 10 पारियों में 604 रन 67.11 के एवरेज से बना चुके हैं.  वैसे मिचेल की इस निरंतरता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, खासकर भारत के खिलाफ तो उनका बल्ला गजब तरीके से चलता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement