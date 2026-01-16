न्यूजीलैंड के क्रिकेटर के लिए बने PAN-Aadhaar? आकाश चोपड़ा ने लिए मजे, कहा- भारत उन्हें खूब सूट करता है

आकाश चोपड़ा ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में डेर‍िल मिचेल की शानदार शतकीय पारी की जमकर तारीफ की है. मिचेल ने राजकोट में खेले गए मुकाबले में 131* रन की नाबाद पारी खेलते हुए न्यूजीलैंड को 285 रनों के टारगेट तक पहुंचाया था, उनके शतक की बदौलत भारतीय टीम ने सीरीज में 1-1 से बराबरी की थी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला बुधवार, 14 जनवरी को खेला गया था. मिचेल ने 117 गेंदों में नाबाद 131 रन बनाए, जिसकी मदद से कीवी टीम ने सात विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया. जीत के समय न्यूजीलैंड के हाथ में 15 गेंदें शेष थीं.

अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में आकाश चोपड़ा ने मिचेल की तारीफ करते हुए कहा, “डेर‍िल मिचेल, क्या खिलाड़ी हैं. उन्होंने 30 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्हें भारत इतना पसंद है कि आपको उनका PAN और Aadhaar बनवा देना चाहिए.”

चोपड़ा ने आगे बताया कि मिचेल 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के खिलाफ दो शतक लगाए थे और मौजूदा सीरीज में भी अहम पारियां खेली हैं.



उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा- उनका Aadhaar लिंक करवा दो और बैंक अकाउंट खुलवा दो, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, धर्मशाला में शतक और इस मैच में भी सेंचुरी बनाई. पिछले मैच में भी 80+ रन बनाए थे. मतलब बहुत कुछ किया है.

आंकड़ों की बात करें तो डेर‍िल मिचेल अब तक 53 वनडे पारियों में 2553 रन बना चुके हैं. उनका एवरेज 56.73 का है. भारत के खिलाफ उनका रिकॉर्ड और भी जबरदस्त है. जहां वो 10 पारियों में 604 रन 67.11 के एवरेज से बना चुके हैं. वैसे मिचेल की इस निरंतरता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, खासकर भारत के खिलाफ तो उनका बल्ला गजब तरीके से चलता है.

