भारत ने इंग्लैंड को ओवल में 6 रनों से हराकर टेस्ट इत‍िहास की सबसे कम रनों वाली जीत दर्ज की. इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की हर तरफ तारीफ हो रही है. खास बात यह है कि व‍िरोधी खेमा अंग्रेज दल भी भारतीय टीम की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहा है.

खास बात यह रही कि इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स, जो रूट, हैरी ब्रूक ने मोहम्मद सिराज की तारीफ में खूब कसीदे पढ़े. वहीं इंग्लैंड टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैक्कुलम भी भारतीय टीम की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए. रूट ने तो यहां तक कहा कि स‍िराज ऐसे ख‍िलाड़ी हैं, ज‍िन्हें आप अपनी टीम में रखना चाहते हैं. नास‍िर हुसैन ने तो इस सीरीज की तुलना एशेज से कर डाली.

भारत-इंग्लैंड सीरीज, भारत की सर्वश्रेष्ठ सीरीज

मैक्कुलम ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की ओवल टेस्ट मैच में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की और पांच मैचों की सीरीज को अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ सीरीज में से एक बताया.

न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज रहे मैक्कुलम ने कहा- सिराज ने प्रेशर में अपने बेस्ट परफॉरमेंस में से एक किया. उन्होंने पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में 9 विकेट लिए जिसे भारत ने छह रनों से जीता. स‍िराज ने सीरीज का समापन 23 विकेटों के साथ किया.

"As good a five-match series I've ever been a part of or witnessed" 🙌



England head coach Brendon McCullum sums up the EPIC series between England and India 💭 pic.twitter.com/xkiVdYjotz — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 4, 2025

मैच के बाद स्काई स्पोर्ट्स पर मैक्कुलम ने कहा- जब सिराज ने अंतिम विकेट लिया तो हम भले ही बेहद निराश थे, लेकिन मैं उनके और एक क्रिकेटर के रूप में उनके जज्बे और उन्होंने जो किया उसके लिए उनकी तारीफ करता हूं.

सिराज ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेरा: ब्रूक

हैरी ब्रूक ने सोमवार को पांचवें टेस्ट की अंतिम सुबह अपनी टीम के लिए एक आसान जीत की कल्पना की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की साहसिक गेंदबाजी ने मेजबान टीम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

भारत के हेड कोच गौतम गंभीर द्वारा इंग्लैंड टीम के ‘प्लेयर आफ द सीरीज’ चुने गए ब्रूक ने कहा- मुझे लगा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सिराज ने गेंदबाजी की, वह इस सफलता का हकदार था. उसने सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया और फिनिश भी शानदार तरीके से किया.

स‍िराज दुन‍िया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक: स्टोक्स

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ने मोहम्मद सिराज को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वह उनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक मानते हैं. स्टोक्स ने कहा- सिराज के प्रति मेरे मन में हमेशा से बहुत सम्मान रहा है. वह जिस तरह का जुनून, आक्रामकता और निरंतरता दिखाते हैं, वह उन्हें स्पेशल बनाता है. इस सीरीज में उन्होंने जिस तरह गेंदबाजी की, उससे एक बार फिर साबित कर दिया कि वह मौजूदा समय में वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार हैं.

"It wasn't meant to be."



Ben Stokes reacts to India winning the fifth Test 💬 pic.twitter.com/IVg1WivLOD — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 4, 2025

स्टोक्स ने भारत के सीरीज में शानदार खेल की जमकर तारीफ की और सीरीज को बेहद प्रतिस्पर्धात्मक करार दिया. उन्होंने कहा- भारत-इंग्लैंड के ल‍िए यह एक बेहद कड़ी टक्कर वाली सीरीज रही. मुझे और शुभमन को अपनी-अपनी टीम के योगदान पर गर्व है. हां, यह एक शानदार मुकाबला रहा. आप जानते ही हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच की सीरीज हमेशा खास होती है. ऐसे कई मौके आते हैं जब दोनों तरफ से भावनाएं चरम पर होती हैं- खासकर तब, जब मुकाबला पूरी तरह से बराबरी का हो जाता है.

स‍िराज हैं र‍ियल वॉर‍ियर, उनको आप टीम में चाहते हैं : जो रूट

ओवल टेस्ट के चौथे दिन जो रूट ने मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की थी. रूट ने सिराज को रियल वॉरियर (असली योद्धा) बताया, जो देश लिए जान लगा देते हैं.

Joe Root is not fooled by Siraj’s 'fake-anger' - he’s a fan anyway 😄 pic.twitter.com/PnEJ3eityu — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) August 4, 2025

रूट ने चौथे दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- वो एक रियल वॉरियर हैं. सिराज ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें आप अपनी टीम में चाहते हैं. वह भारत के लिए अपना सब कुछ देते हैं. जिस तरह से वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उसका क्रेडिट उन्हें जाता है. कभी-कभी उनमें नकली गुस्सा आ जाता है, जिसे मैं साफ देख सकता हूं. सच कहूं तो वो एक बहुत अच्छे इंसान हैं. वह बहुत मेहनत करते है. वह बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं, यही कारण है कि उन्होंने इतने सारे विकेट लिए हैं.'

"It's been FABULOUS cricket" 🤩



Nasser Hussain looks back on the thrilling Test series between England and India ahead of the final day 🙌 pic.twitter.com/9eECoJlyr1 — Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 4, 2025

नास‍िर हुसैन ने कहा- 2005 की एशेज सीरीज याद आ गई

पूर्व इंग्लैंड कप्तान और कमेंटेटर नासिर हुसैन ने 2025 की भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को बेहद रोमांचक और यादगार बताया है. उन्होंने कहा कि यह सीरीज कई उतार-चढ़ावों से भरी रही और हर मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिली. हुसैन ने खास तौर पर इस बात को लेकर हैरानी जताई कि इंग्लैंड भले ही 3-1 से आगे रहा, लेकिन आखिरी टेस्ट के अंतिम दिन तक भी नतीजे को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता था, ड्रॉ या उलटफेर, कुछ भी हो सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि आज के दौर में ऐसा कम ही होता है जब हर टेस्ट मैच पांचवें दिन तक जाए. इससे पहले ऐसा 2005 की एशेज सीरीज में हुआ था, जो इस सीरीज को और भी खास बना देता है.

