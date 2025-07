India vs England weather report, Oval Test rain prediction: भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के 'द ओवल' ग्राउंड में होने वाले टेस्ट से तय होगा कि सीरीज अंग्रेज जीतेंगे या शुभमन ग‍िल एंड कंपनी इसे बराबरी पर खत्म करेगी.

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का पांचवां और अंत‍िम टेस्ट गुरुवार (31 जुलाई) से होना है. लेकिन इस मैच को लेकर मौसम के जो शुरुआती अपडेट्स आए हैं, वो भारत के ल‍िहाज से ठीक नहीं हैं.

भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के ओवल में होने वाले मैच के दौरान मौसम ज्यादातर गर्म रहने की संभावना है, हालांकि गुरुवार दोपहर को बारिश होने का पूर्वानुमान है. जबकि मैच के अंतिम चरण में फिर से तेज बारिश हो सकती है.

अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो मौसम की यह रिपोर्ट खुश करने वाली नहीं पांचों दिन बारिश मैच पर असर डाल सकती है. AccuWeather के अनुसार पहले दिन शाम को बारिश की संभावना है और गरज-चमक के साथ तूफान को लेकर यलो वॉर्निंग भी जारी की गई है. तीसरा और पांचवां दिन ऐसे माने जा रहे हैं जिन पर बारिश का असर सबसे कम होगा.



अगले पांच दिनों के दौरान तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक जा सकता है. पहले दिन की बात करें तो सुबह हल्की बारिश हो सकती है और दोपहर 3 बजे के बाद तूफान की संभावना जताई गई है. शुभमन गिल एंड कंपनी जब नतीजे की तलाश में है, तो टेस्ट मैच पर बारिश की मार पड़ सकती है.



