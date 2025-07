India vs England 5th Test Records, Head-to-Head at The Oval: भारतीय क्रिकेट टीम के ल‍िए 'द ओवल' में गुरुवार (31 जुलाई) से शुरू हो रहा पांचवां टेस्ट कई मायनों में अहम हैं. एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी का यह मुकाबला कई मायनों में अहम है, क्योंकि अगर इस टेस्ट मैच को भारतीय टीम जीतती है तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी.

ओवल में होने वाले इस मुकाबले में टॉस गुरुवार को दोपहर 3 बजे होगा और मैच की पहली गेंद इसके ठीक आधे घंटे बाद यानी कि साढ़े तीन बजे फेंकी जाएगी.

वैसे ओवल की बात की जाए तो भारतीय टीम का रिकॉर्ड जीतने के आंकड़ो के ल‍िहाज से शानदार नहीं रहा है भारत ने अब तक ओवल मैदान पर 15 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से सिर्फ दो में जीत मिली है पहली बार 1971 में और दूसरी बार 2021 में. 2023 में भारत यहां ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल हार चुका है.

लंदन के ओवल मैदान में भारत का रिकॉर्ड (टेस्ट)

मैच-15, जीत-2, हार-6, ड्रॉ-7

शुभमन गिल ओवल में कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगे?

शुभमन गिल इस सीरीज में अब तक 722 रन बना चुके हैं, जिसमें चार शतक शामिल हैं. अगर उनको ओवल में दो और पारियां खेलने का मौका मिला, तो वह कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, इनमें 3 रिकॉर्ड बेहद अहम हैं.

1- अब तक किसी एक सीरीज में सबसे ज्यादा शतक (5) का रिकॉर्ड क्लाइड वॉलकॉट के नाम है. उन्होंने साल 1955 में ऐसा किया था.

2- 1989 के बाद किसी बल्लेबाज ने एक सीरीज में 800 से ज्यादा रन नहीं बनाए. 1989 में कंगारू बल्लेबाज मार्क टेलर ने एशेज सीरीज के दौरान 839 रन बनाए थे.

3-डॉन ब्रैडमैन ने 1930 की एशेज में 974 रन बनाए थे, जो अब भी रिकॉर्ड है. गिल को यह तोड़ने के लिए 252 रन और चाहिए, जबकि उन्होंने इस सीरीज में एक बार 252 से ज्यादा रन बना चुके हैं. ग‍िल ने एजबेस्टन में 269 रनों की पारी खेली थी.

स्टोक्स की जगह कप्तानी कर रहे ओली पोप का कैसा है रिकॉर्ड

ओवल में बेन स्टोक्स की जगह कप्तानी कर रहे ओली पोप अब तक चार टेस्ट में कप्तान रहे हैं. उन्होंने तीन में जीत दर्ज की है. एक मैच में उनको हार मिली है. उनका बेस्ट स्कोर 154 रहा है, जो उन्होंने ओवल में श्रीलंका के खिलाफ बनाया था. बाकी 6 पारियों में वे सिर्फ 37 रन बना पाए.

ओवल की पिच और टॉस ट्रेंड कैसा है?

2023 से अब तक ओवल में 22 फर्स्ट-क्लास मैच हुए हैं, जिनमें 617 विकेट तेज गेंदबाजों को और सिर्फ 79 विकेट स्पिनर्स को मिले. वहीं इस सीजन में तेज गेंदबाजों ने 150 में से 131 विकेट लिए हैं. इस मैदान पर अप्रैल 2023 से लगातार 21 मैचों में टॉस जीतने वाली टीम ने पहले गेंदबानी चुनी है. भारत ने भी WTC फाइनल में ऐसा ही किया था.

ओवल टेस्ट के ल‍िए भारत की संभावित टीम: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), शार्दुल ठाकुर/कुलदीप यादव, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज.

ओवल टेस्ट के ल‍िए इंग्लैंड की प्लेइंग 11: जैक क्रॉउली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जैकब बेथेल, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन, जोश टंग



