IND vs ENG 5th Test, Gautam Gambhir vs Lee Fortis Part 2: 'द ओवल" के क्यूरेटर ली फोर्टिस और भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एक बार फ‍िर चर्चा में हैं. बुधवार (30 जुलाई) को टीम इंड‍िया के प्रैक्ट‍िस सेशन के दौरान फोर्ट‍िस ने गंभीर के साथ तब टोकाटाकी की जब उनके साथ शुभमन गिल, बैट‍िंग कोच स‍ितांशु कोटक और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद थे.

ऐसे में एक बात तो साफ है कि इंग्लैंड के क्यूरेटर बिना वजह भारतीय टीम के स्टाफ से 'पंगेबाजी' करना चाह रहे हैं. ध्यान रहे एक दिन पहले यानी 29 जुलाई को भी चीफ क्यूरेटर ली फोर्टिस और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के बीच तीखी बहस की थी. उसके एक दिन बाद फोर्टिस दोबारा टीम इंडिया के पास पहुंचे और उन्हें पिच से दूर रहने के लिए कहा.



जब यह सब हुआ तो कप्तान शुभमन गिल, कोच गौतम गंभीर, बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पिच के पास आपस में बात कर रहे थे, तभी फोर्टिस वहां खुद प‍िच पर चलते हुए आ गए.

गौतम गंभीर vs ली फोर्ट‍िस के नए विवाद में क्या हुआ?

दरअसल, ली फोर्टिस सीधे सितांशु कोटक के पास गए और उन्हें थोड़ी दूर हटकर खड़े होने को कहा, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं था. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बिना किसी बहस के उनकी बात मान ली. इस दौरान गौतम गंभीर ने अपनी जगह बदल ली, लेकिन उन्होंने फोर्टिस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया.



ऐसा लगा जैसे फोर्टिस वहां मौजूद ही नहीं हैं. लेकिन फोर्ट‍िस का यह तरीका समझ से परे था, क्योंकि गंभीर, अगरकर, कोटक और कप्तान गिल पहले से ही प‍िच से काफी दूर और बिना स्पाइक वाले जूतों के साथ खड़े थे.

हालांकि निर्देश देने के बाद क्यूरेटर वहां से लौट गए, जबकि गिल, गंभीर, कोटक और अगरकर अपनी बातचीत जारी रखते रहे. इस दौरान शुभमन गिल पिच की सख्ती जांचने के लिए झुककर उसे छूते भी नजर आए. ओवल की इस पिच पर आमतौर पर जितनी हरियाली होती है, उससे ज्यादा घास दिखाई दे रही थी.

29 जुलाई को गौतम गंभीर और ली फोर्ट‍िस के बीच क्या हुआ?

मंगलवार (29 जुलाई) को भारत के ट्रेनिंग सेशन के दौरान क्यूरेटर ली फोर्टिस ने भारतीय कोचिंग स्टाफ से कहा कि वे मुख्य पिच एरिया से 2.5 मीटर दूर रहें, जबकि उन्होंने सिर्फ जॉगर्स या रबर स्पाइक्स वाले जूते पहने थे. इस बात से भारतीय कैम्प में नाराजगी फैल गई इस पर गौतम गंभीर कहते हुए सुने गए कि तुम हमें ये नहीं बता सकते कि हमें क्या करना है... तुम्हें कोई हक नहीं है ये कहने का. तुम बस एक ग्राउंड्समैन हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं.

Tempers flare at The Oval as Gautam Gambhir had some words to say to the ground staff! 🔥



Here's what really happened! 👀#ENGvIND 👉 5th TEST | Starts THU, 31st July, 2:30 PM | Streaming on JioHotstar! pic.twitter.com/CLjzjMWST5