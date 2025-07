England Playing 11: ओवल टेस्ट में इंग्लैंड को करारा झटका, बेन स्टोक्स हुए बाहर...प्लेइंग 11 में 4 बदलाव, ओली पोप बने कप्तान

England Playing 11: भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज का पांचवां और अंत‍िम मैच लंदन के ओवल में 31 जुलाई से है. ओवल में खेले जाने वाले पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है. कप्तान बेन स्टोक्स दाहिने कंधे की चोट के कारण यह टेस्ट नहीं खेलेंगे.

उनकी गैरमौजूदगी में ओली पोप को टीम की कमान सौंपी गई हे. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी कि टीम में कुल चार बदलाव किए गए हैं.

Ben Stokes will miss out on the final Test of the series with a right shoulder injury ❌



And we've made four changes to our side 👇