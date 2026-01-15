IND U19 vs USA U19 Live Score: भारतीय टीम को पहली सफलता, पावरप्ले में बैकफुट पर संयुक्त राज्य अमेरिका

India vs USA, U19 World Cup 2026 Updates: आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का पहला मुकाबला आज (15 जनवरी) संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में है. मुकाबले में अमेरिकी टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है. अमेरिका का स्कोर5 ओवर के बाद 14-1 है. अर्जुन महेश और साहिल गर्ग क्रीज पर हैं. मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी आयुष म्हात्रे कर रहे हैं. वहीं उत्कर्ष श्रीवास्तव अमेरिकी टीम के कप्तान हैं.

मुकाबले में सबकी निगाहें बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर हैं. 14 साल के वैभव शानदार फॉर्म में हैं और पिछले 10 मैचों में उन्होंने 54.1 के एवरेज और 160.53 की जबरदस्त स्ट्राइक रेट से कुल 541 रन बनाए हैं. भारत-यूएसए मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत खराब रही और उसने दूसरे ही ओवर में अमिरंदर गिल (1 रन) का विकेट खो दिया. गिल को खिलान पटेल ने चलता किया.

संयुक्त राज्य अमेरिका की प्लेइंग इलेवन: साहिल गर्ग, अमरिंदर गिल, अर्जुन महेश (विकेटकीपर), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), ऋत्विक अप्पीदी, अदनीत झांब, अमोघ अरेपल्ली, नीतीश सुदिनी, सबरीश प्रसाद, अदित कप्पा, ऋषभ शिम्पी.

भारत की प्लेइंग इलेवन: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल

इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप नामीबिया और जिम्बाब्वे की सहमेजबनी में हो रहा है. वर्ल्ड कप मुकाबले विंडहोक, हरारे और बुलावायो में खेले जाने हैं. टीम इंडिया छठी बार अंडर-19 विश्व कप जीतने के इरादे से उतरी है. भारत को ग्रुप-ए में रखा गया है, जिसमें न्यूजीलैंड, यूएसए और बांग्लादेश की टीम्स भी शामिल हैं. भारतीय टीम के तीनों ग्रुप मैच बुलावायो में निर्धारित हैं. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को हरारे में खेला जाना है.

अंडर-19 क्रिकेट में भारत का पलड़ा अमेरिकी टीम के खिलाफ भारी रहा है. पिछली भिड़ंत में भारत ने यूएसए को 201 रनों से हराया था. यह मुकाबला U19 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था. इस बार भी भारत को फेवरेट माना जा रहा है.

U19 वर्ल्ड कप में भारत के ग्रुप मैचों का शेड्यूल

15 जनवरी: बनाम यूएसए, बुलावायो

17 जनवरी: बनाम बांग्लादेश, बुलावायो

24 जनवरी: बनाम न्यूजीलैंड, बुलावायो

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिंह, हेनिल पटेल, उधव मोहन, आरएस अम्बरीश, मोहम्मद एनान और हरवंश पंगालिया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का फुल स्क्वॉड: अमरिंदर गिल, साहिल गर्ग, अर्जुन महेश (विकेटकीपर), उत्कर्ष श्रीवास्तव (कप्तान), अदनीत झाम्ब, अमोघ अरेपल्ली, नीतीश सुदिनी, शिव शनि, अदित कप्पा, साहिर भाटिया, रेयान ताज, अद्वैत कृष्णा, सबरीश प्रसाद, ऋत्विक अप्पीदी और ऋषभ शिम्पी.

