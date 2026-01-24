IND vs NZ U19 World Cup Live Score: भारत-न्यूजीलैंड मैच में अब तक नहीं हो सका टॉस, गीली आउटफील्ड बनी वजह

India vs New Zealand, U19 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज (24 जनवरी) भारतीय टीम का सामना न्यूजीलैंड से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे होना था. हालांकि गीली आउटफील्ड के चलते टॉस नहीं हो पाया है.

भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें पहले ही अगले राउंड में जगह बना चुकी है. भारत ने अपने पहले मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को डीएलएस नियम के तहत 6 विकेट से हराया. फिर उसने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में डीएलएस नियम के तहत 18 रनों से जीत हासिल की थी.

नामीबिया और जिम्बाब्वे की सहमेजबनी में इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है. इसके मुकाबले हरारे, बुलावायो और विंडहोक में खेले जा रहे हैं. पांच बार की चैम्पियन टीम भारत को ग्रुप-ए में रखा गया है, जिसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और यूएसए की टीम्स भी शामिल हैं. अंडर-19 वर्ल्ड कप के मौजूदा संस्करण का खिताबी मुकाबला 6 फरवरी को हरारे में खेला जाना है.

भारत की संभावित प्लेइंग-11: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन और खिलान पटेल.

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कप्तान), स्नेहिथ रेड्डी, मार्को एल्पे (विकेटकीपर), जैकब कॉटर, जसकरन संधू, कैलम सैमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय और मेसन क्लार्क.

अंडर-19 क्रिकेट में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ काफी भारी रहा है. दोनों के बीच अब तक 21 यूथ ओडीआई मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 18 मैचों में जीत हासिल की. जबकि 3 मुकाबलों में कीवी टीम को जीत नसीब हुई

भारत vs न्यूजीलैंड H2H (अंडर-19 क्रिकेट)

कुल वनडे मैच: 21

भारत ने जीते: 18

न्यूजीलैंड ने जीते: 3

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज, उधव मोहन और मोहम्मद एनान.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: आर्यन मान, ह्यूगो बोग, टॉम जोन्स (कप्तान), स्नेहित रेड्डी, मार्को अल्पे (विकेटकीपर), जैकब कॉटर, जसकरण संधू, कैलम सैमसन, फ्लिन मोरे, सेल्विन संजय, मेसन क्लार्क, हैरी बर्न्स, ब्रैंडन मैट्जोपौलोस, हंटर शोर, हैरी वेट और ल्यूक हैरिसन.

भारत के ग्रुप मुकाबले

15 जनवरी: बनाम यूएसए, बुलावायो, भारत की 6 विकेट से जीत

17 जनवरी: बनाम बांग्लादेश, बुलावायो, भारत की 18 रनों से जीत

24 जनवरी: बनाम न्यूजीलैंड, बुलावायो

